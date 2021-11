Se vogliamo conservare una bella dentatura lavarsi i denti, tutti i giorni e dopo ogni pasto, ma non solo, vale anche per altre occasioni.

Sappiamo che bisogna aspettare almeno 30 minuti prima di lavarsi i denti, questo perché alcuni alimenti contengono sostanze acide che indeboliscono lo smalto dei denti e lavarsi i denti subito dopo un pasto potrebbe spingere l’acido più in profondità nello smalto. Detto questo i denti andrebbero lavati prima di sottoporci a delle analisi del sangue.

Cosa fare prima di un prelievo del sangue

L’analisi di un semplice campione di sangue può fornire una visione così profonda della tua salute. È una procedura rapida, efficiente, economica e ti aiuta a prevenire malattie più pericolose.

Perché ci fanno stare a digiuno prima di fare un esame del sangue Perché alcuni cibi e bevande possono influenzare i livelli ormonali nel flusso sanguigno. Di conseguenza, i risultati delle analisi del sangue a digiuno non saranno accurati, e il medico potrebbe stabilire una diagnosi errata.

Per esempio, se mangi qualcosa, qualsiasi cosa, e poi fai un esame del glucosio nel sangue, è probabile che i livelli di zucchero nel sangue siano molto alti. In base ai risultati delle tue analisi del sangue, il medico potrebbe dichiararti una persona con il diabete.

Questo perché il corpo ha elaborato il cibo e lo ha trasformato in glucosio. Questo glucosio dovrebbe essere assorbito dalle cellule e per farlo il pancreas secerne insulina. In un paio d’ore, l’insulina ha permesso alle cellule di assorbire lo zucchero nel sangue. I tuoi livelli di glucosio torneranno alla normalità.

Lavarsi i denti si, ma non prima delle analisi

In alcuni casi il digiuno non è in grado di influenzare i risultati delle analisi del sangue, e in linea di massima lavarsi i denti prima degli esami del sangue è permesso, tuttavia occorrerà evitare l’impiego di collutori per sciacquare la bocca.

In particola, per non alterare in alcun modo gli esiti dell’esame, al paziente potrebbe dover seguire delle istruzioni particolari come il non bere liquidi.

Alcuni farmaci potrebbero fare parte del divieto di assunzione prima delle analisi, così come l’astenersi dal fumare nelle ore precedenti.

Se dobbiamo essere sottoposti all’esame del cortisolo, viene richiesto di essere a riposo e, a volte un campione di saliva, motivo per il quale viene chiesto di non lavarsi i denti qualche ora prima dell’esecuzione del test. L’ingestione di dentifricio può avviare la produzione di ormoni ed enzimi nel tuo corpo, quindi tienilo a mente.