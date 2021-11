Cola zero zuccheri, leggete gli ingredienti | Cosa non ci hanno ancora detto

By

La Cola zero zuccheri, nell’ultima estate ha subito un restyling che ha coinvolto la sua immagine esteriore, ma anche la sua composizione.

Con questo cambiamento, la Coca Cola sta dando una spinta alla “storia di successo” della sua versione senza zucchero. Vengono affermati ulteriormente gli sforzi compiuti per ridurre globalmente il contenuto di zucchero delle sue bevande.

Cola zero zuccheri, l’imagine rinnovata

Il suo logo ora ha una nuova scritta nera e raffinata, quasi a voler conferire alla bevanda efficienza e modernità.

Lanciata nel 2007, la Coca-Cola Zero si distingueva inizialmente dalla ricetta classica per il suo colore nero. Gradualmente, il colore nero ora è una semplice banda nella parte superiore della lattina, lasciando più spazio al colore rosso caratteristico della bevanda alla caffeina per riaffermarsi.

La promessa di Cola zero zuccheri è semplice: una bevanda con il gusto iconico della Coca-Cola classica, ma senza lo zucchero e le calorie. Sostituendo lo zucchero con l‘aspartame, un dolcificante a basso contenuto calorico, la Coca-Cola vuole dimostrare che le bibite possono ancora far parte di una dieta varia ed equilibrata.

Questa nuova ricetta conserva esattamente gli stessi ingredienti delle versioni precedenti ed è solo grazie al nuovo equilibrio di sapori naturali che Coca-Cola promette una bevanda ancora più rinfrescante. Ma è davvero così?

Cosa si nasconde dietro questi dolcificanti?

Sai che cosa c’è dentro la coca-cola zero zuccheri al posto dello zucchero? La ricetta della Coca Cola, compreso la Coca cola zero zuccheri è quasi segreta, gli ingredienti base si conoscono, più o meno.

Di certo sappiamo che la sugar free contiene:

ciclamato di sodio,

Acesulfame k,

aspartame.

In effetti, l’uso del dolcificante in sostituzione dello zucchero apre una serie di domande sull’aspartame. Questi sono tutti degli ed edulcoranti artificiali i quali hanno un potere dolcificante centinaia di volte superiore allo zucchero.

Inoltre si è visto anche che hanno un effetto negativo sul nostro metabolismo. Senza contare che non ci sono studi che indicano che queste bevande possano aiutare in un processo di dimagrimento.

Per di più il consumo di queste dolcificanti nelle bevande non fa percepire il consumo di zuccheri, per cui si pensa di ingerirne di meno e al contrario se ne mangia di più.