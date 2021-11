Michelle Hunziker è stata scelta come presentatrice per la nuova edizione di All Together Now, il game show musicale di casa Mediaset.

Da domenica 31 ottobre è tornato sulle reti Mediaset l’amatissimo game show a tema musicale All Together Now. A condurre questa nuova edizione è stato chiamato un volto storico della televisione italiana ossia Michelle Hunziker. Anche la giuria però è di tutto rispetto essendo composta da grandissimi artisti come: J- Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

La prima puntata di All Together Now è stata trasmessa il 31 ottobre

Per quanto riguarda i partecipanti, saranno ben 14 i concorrenti i quali dovranno catturare i voti dei giudici e del “muro”, il quale sarà composto da musicisti e personaggi della televisione. Il montepremi per il vincitore, inoltre, è stato alzato a 100mila euro come spiegato dalla stessa conduttrice. Intervistata Michelle Hunziker, inoltre, ha spiegato come il loro non sia un talent come tanti altri ma un vero e proprio game show.

Il game show condotto da Michelle Hunziker è arrivato alla sua quarta edizione

I concorrenti, infatti, non puntano necessariamente a diventare cantanti professionisti, magari sono solo persone “comuni” che vogliono mettere in mostra il loro talento. Come sempre verranno date grande importanza alle storie di ognuno dei partecipanti. L’anno scorso, ad esempio, ha vinto un artista di strada, Eki, il quale ha usato il montepremi per mandare a scuola i nipoti nel suo paese.

Proprio in una delle ultime puntate, inoltre, Michelle ha avuto un piccolo intoppo. Per salutare alcuni fan, infatti, non si è accorta mentre come l’inquadratura da sopra mettesse in bella mostra la propria scollatura. Ovviamente il video dell’incidente, per così dire, è diventato in poco tempo virale con i fan che hanno ancora una volta ribadito in vari commenti come la donna resti ancora oggi una delle più del mondo dello spettacolo.

Nonostante il pubblico non ami particolarmente le novità, quindi, questo format sembra stia funzionando. La conduttrice svizzera ha giustificato questo successo specificando come All Together Now sia una trasmissione pulita, semplice e divertente dove non ci sono parolacce o litigi fra i giudici. Insomma anche questa edizione sembra destinata al successo non resta, quindi, che continuare a seguirla fino alla fine per scoprire chi sarà il vincitore.