Perdere 35kg senza smettere di mangiare, il segreto dello chef Francesco

Poter perdere 35kg, senza grandi sacrifici, può apparire impossibile, un traguardo ambito quanto utopistico. Eppure a qualcuno è accaduto., lo chef Francesco Stefania.

Può sembrare una falsa promessa, ma è possibile. La chiave è sentirsi soddisfatti con meno calorie.

Cosa chiedono le diete

Per quanto riguarda le diete, ci sono una moltitudine di metodi per perdere peso. Mentre alcuni di questi metodi sono benefici ed efficaci, altri sono proprio il contrario!

La dieta mediterranea è probabilmente una delle diete più popolari nel mondo. Questo perché questa dieta, veloce ed efficace, è anche uno dei modi più promettenti per mantenere la salute, raggiungere un peso sano e proteggere il sistema cardiovascolare. La dieta mediterranea non è originariamente intesa per la perdita di peso, ma piuttosto un modo per vivere più a lungo e più sano.

Le persone seguono una dieta per molte ragioni diverse. Alcune perché sono in sovrappeso e questo può risultare malsano. Altre invece hanno bisogno di prestare maggiore attenzione alle loro abitudini alimentari e di fare esercizio. Altri praticano sport e vogliono essere nelle migliori condizioni fisiche. Altri ancora pensano che starebbero meglio se perdessero qualche chilo.

Inoltre c’è chi si sente sotto pressione tanto da voler per perdere peso e quindi provano diversi tipi di diete. Ma se hai davvero bisogno di perdere peso, migliorare le tue abitudini alimentari e fare esercizio ti aiuterà più di qualsiasi dieta miracolosa.

Si possono perdere 35kg senza smettere di mangiare?

Sembrerebbe un sogno irraggiungibile, ma secondo lo chef Francesco Stefania, questo è possibile adottando delle precauzioni sul come cucinare i cibi.

Ovviamente a questo bisogna aggiungere “il bandire una vita sedentaria”, e l’eliminare il cibo di cattiva qualità, industrializzato pieno di grassi e zuccheri.

Inoltre bisognerebbe bandire gli alimenti problematici come: il cibo di provenienza animale, quelli che favoriscono l’aumento di depositi di grasso e quelli che forniscono un eccessivo apporto calorico.

Allo stesso tempo vanno aboliti formaggi e salumi in quanto cibi che creano deposito di grasso difficile da rimuovere, in favore di alimenti utili alla nostra dieta.

Nella dieta dovremmo inserire gli alimenti utili quali i cereali integrali, la verdura e le proteine di origine vegetale, questo perché gli alimenti con un ridotto indice insulinico e glicemico, aiutano nel prevenire il deposito di grassi nell’organismo e allo stesso tempo ne favoriscono la rimozione.

Assumere alimenti utili, come le alghe marine, i ravanelli, le rape e il Daikon, una radice considerata un brucia grassi naturale, il suo aspetto ricorda quello di una grossa carota bianca, che però aiuta nella rimozione dei grassi depositati.