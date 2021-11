Asciugatrice, biancheria sempre umida? La stai caricando nel modo sbagliato

L’asciugatrice è una gran bella comodità in casa ma può essere anche fonte di problemi e malfunzionamenti. Ad esempio, molti utenti lamentano la questione della biancheria sempre umida.

Qual è la causa di questo malfunzionamento? Principalmente, la stai caricando nel modo sbagliato o nel posto sbagliato.

Vediamo come risolvere il problema.

Perché l’asciugatrice non asciuga e la biancheria è sempre umida?

Che si tratti di un modello a condensazione o ad evacuazione, l’asciugatrice immette nell’ambiente esterno molta umidità: perciò, l’elettrodomestico va installato in una stanza grande e ben areata.

Se, per funzionare, sfrutta l’aria presa dall’esterno, la qualità dell’aria è importante per ottenere un’asciugatura perfetta.

La principale causa per cui l’asciugatrice non fa bene il suo dovere è l’aria troppo umida o il fatto che fuori fa troppo freddo. Va da sé che installare l’elettrodomestico in zone troppo fredde (cantine, garage) non è una buona idea.

Cosa fare se la biancheria è sempre umida?

Biancheria sempre umida: consigli per il corretto utilizzo dell’asciugatrice

Se l’asciugatrice funziona male e prolunga i tempi di asciugatura bisogna cambiare stanza o migliorare la qualità dell’aria utilizzando un deumidificatore.

Per evitare malfunzionamenti, ecco alcuni consigli utili:

Non inserire panni troppo umidi nell’asciugatrice, cerca di utilizzare al massimo la funzione centrifuga della lavatrice;

Evita di inserire gli indumenti a casaccio: sistemali nel cestello con cura, in modo ordinato per far circolare l’aria in modo omogeneo e favorire l’asciugatura;

Cerca di selezionare gli indumenti in base ai tessuti da asciugare, senza mescolare piumini con abiti estivi;

Come per la lavatrice, non sovraccaricare l’asciugatrice: rispetta i limiti nella capacità di carico se vuoi che i capi si asciughino bene;

Verifica se stai utilizzando correttamente i programmi;

Controlla i componenti dell’asciugatrice soggetti ad usura come i filtri (da mantenere sempre puliti);

Effettua una manutenzione periodica per controllare non solo i filtri ma lo stato della pompa di calore, la cinghia, il sensore dell’umidità. Accertati che nessun componente sia usurato, sporco, rotto e, quindi, malfunzionante.

Il malfunzionamento dell’asciugatrice potrebbe, in casi estremi, essere dovuto a problemi più seri che interessano la scheda elettronica, la ventola o il condensatore.