Affettato vegetale solo ceci e pomodori secchi: delizioso e salutare

By

Ideale per uno spuntino, l’affettato vegetale è un modo salutare di mangiare, e non solo per un fuori pasto leggero e veloce.

Lo spuntino non deve essere sempre sinonimo di mangiare male. In effetti, ci sono molte opzioni molto salutari che puoi preparare in un batter d’occhio che sono deliziose.

Uno spuntino vegetariano

Se desiderate un affettato alternativo, al classico affettato animale un salame di ceci con: capperi, pomodori secchi e amido di mais fa al caso vostro.

Il salame vegetale è ottimo abbinato a delle salsine o utilizzato per farcire un sandwich, semplice da preparare in casa basta frullare il tutto dare la forma del salame e cuocere.

Affettato vegetale solo ceci e pomodori secchi

I ceci sono dei legumi particolarmente energetici e nutrienti, aiutano a mantenere in buona salute l’intero sistema cardio-circolatorio, capaci di abbassare i trigliceridi in modo naturale e salutare.

Nella nostra ricetta saranno alla base della preparazione, e utilizzeremo i ceci cotti.

Ingredienti

250 g ceci in scatola (peso sgocciolato)

20 g di capperi sotto sale

30 g di pomodori secchi sott’olio

1 cucchiaio di salsa di soia (Tamari)

50 g amido di mais (maizena)

30 ml olio extravergine d’oliva

q.b.sale

brodo vegetale

Preparazione

Si inizia versando insieme nel tritatutto i ceci, i capperi, i pomodori secchi, la salsa di soia e l’amido di mais, quindi si regola di sale e di pepe e si frulla per pochi minuti.

Al composto dobbiamo unire anche l’olio extravergine di oliva e frullare per avere alla fine un impasto omogeneo e denso, senza grumi.

Una volta pronto l’impasto, versiamo il tutto su un canovaccio pulito e arrotoliamo a formare il “salame”. Quindi lo fermiamo con dello spago da cucina facendone un salsicciotto. Una volta preparato del brodo vegetale, immergiamolo per la cottura per 20 minuti.

LEGGI ANCHE —> Trigliceridi alti: come abbassarli naturalmente

Passato il tempo necessario trasferiamolo su un piatto e lasciamo raffreddare. Il giorno dopo sarà pronto e sarà davvero delizioso e saporito. Il nostro salame vegetale si conserva per 2-3 giorni può andar bene per le bruschette o per uno spuntino salutare!