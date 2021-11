By

Avete visto dove abita Iva Zanicchi? La famosa cantante ha una meravigliosa villa in Brianza.

Iva Zanicchi è una delle voci più belle del panorama musicale italiano. La cantante vive con il suo compagno, Fausto Pinna, in una meravigliosa villa. L’avete mai vista? Vi lascerà davvero senza parole. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla meravigliosa dimora.

La meravigliosa casa di Iva Zanicchi

Cantante, conduttrice, artista eclettica, Iva Zanicchi da ormai tanti è icona del mondo dello spettacolo italiano. Con una carriera brillante alle spalle, ancora tutt’oggi continua a far parlare di sé. Recentemente l’abbiamo vista come opinionista all’Isola dei famosi insieme ad Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Attualmente è la protagonista del programma D’Iva, un evento canoro in due serate: la prima andata in onda il 4 novembre, ha riscosso un grandissimo successo, il secondo appuntamento è previsto invece l’11 novembre. Un po’ come è accaduto con lo show di Albano, anche questa trasmissione si propone di raccontare la lunga carriera artistica della cantante di Ligonchio.

La vita professionale di Iva Zanicchi è stata costellata di grandi successi ma anche quella privata è stata altrettanto favolosa. Da tanti anni la famosa artista è in coppia con Fausto Pinna e i due vivono insieme in una meravigliosa villa in Brianza. Avete mai visto la loro casa? Rimarrete a bocca aperta, la loro dimora è davvero favolosa.

Iva Zanicchi vive in una casa super lussuosa

Iva Zanicchi vive in una bellissima villa insieme al suo compagno Fausto Pinna. I due stanno insieme da oltre 30 anni e per amore, la famosa cantante si è trasferita dall’Emilia Romagna in Lombardia. La casa che accoglie lei e il suo compagno è davvero favolosa.

La villa è arredata con uno stile rustico, classico e a tratti moderno. Il salotto, molto ampio, è caratterizzato da grandi e comodi divani foderati da una tinta chiara. Il monocolore è spezzato grazie a grandi foglie rosse che impreziosiscono il tessuto. Alle spalle dei divani, la Zanicchi ha posizionato un grande mobile nero su cui ha appoggiato piante e oggetti d’arredo.

La stanza è molto luminosa perché circondata da tantissime finestre che permettono al sole di entrare e conferiscono all’ambiente un aspetto caldo e accogliente. La cucina, la stanza preferita della cantante, è anch’essa molto grande. Lo stile è sempre molto semplice, c’è un grande tavolo di legno alle cui spalle si trova un piano cottura molto grande con ben due lavandini.

Stile semplice anche il bagno che è caratterizzato da eleganti piastrelle bianche. Il pezzo forte della casa di Iva è sicuramente il suo meraviglioso giardino. La villa della cantante è circondata da un grande spazio verde da lei personalmente curato in cui ha piantato alberi da frutto e piante aromatiche e officinali. La casa di Iva Zanicchi è incantevole.