Federica Nargi è una modella molto famosa per essere stata una velina del tg satirico targato Mediaset, Striscia la notizia. Ma conosciamola meglio, partendo ovviamente dalla sua abitazione.

Avete mai visto la casa in cui vive la coppia composta da Federica Nargi e il calciatore Alessandro Matri? siamo pronti a svelarvi tutti i dettagli.

Federica Nargi e Alessandro Matri: la coppia perfetta

I due sono una coppia da ormai diversi anni, ma sembra che la passione e l’amore non sia mai svanito, anzi sono uniti più che mai. Attraverso i loro profili social mostrano sempre la loro quotidianità e i follower sono follemente innamorati di loro due.

Lei è un personaggio del mondo dello spettacolo e della televisione, mentre lui è un noto ex calciatore. Entrambi molto famosi, conosciamo tutto sulla loro carriera e vita privata, ma sapete dove abitano? I due in passato vivevano a Reggio Emilia, ma poi per motivi lavorativi recentemente si sono dovuti spostare nella capitale

La loro casa è molto elegante e lussuosa, rimarrete a bocca aperta appena la vedrete.

La casa a Roma di Federica Nargi e Alessandro Matri

Dall’amore tra Federica Nargi e Alessandro Matri sono nate due bellissime bambine: Sofia e Beatrice. Sono una grande famiglia per questo hanno scelto di comprare una casa molto grande con ampi spazi.

Il pavimento è ricoperto da delle piastrelle bellissime di colore chiaro, tenue e delicato, con disegni particolari che si sposano benissimo con tavoli e sedie e arredamento di colore bianco.

Non manca un grande giardino dove c’è un barbecue, per poter fare delle belle grigliate nei giorni soleggiati insieme a tutta la famiglia. Le bambine hanno anche una piccola casetta per poter giocare.

Nel salotto si può intravedere anche un televisore con maxischermo vicino ad un grande divano di colore chiaro. In ogni parte della casa c’è il colore bianco, infatti, dona grande luminosità ed eleganza.