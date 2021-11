By

Ricordate Augusto De Megni, concorrente del Grande Fratello 6? Che fine ha fatto? Ve lo diciamo noi.

Augusto De Megni, tutto quello che sappiamo sul suo conto

Classe 1980, Augusto De Megni è nato a Foligno dove è cresciuto e ha studiato. Si è fatto conoscere dai telespettatori per la sua partecipazione al Grande Fratello 2006 l’edizione che tra l’altro lo ha visto come vincitore. Prima di entrare però nella casa più spiata d’Italia, di Augusto De Megni si era già parlato e anche a lungo.

A soli 10 anni, fu sequestrato dall’Anonima Sarda e fu nascosto in una grotta a Volterra per 110 giorni. La famiglia di Augusto è molto conosciuta e soprattutto benestante. Dopo 48 giorni dal sequestro, i rapitori si fecero sentire chiedendo un riscatto di 20 miliardi di lire che però non fu mai pagato.

Augusto fu liberato grazie all’intervento dei NOCS. Il ragazzo ha raccontato tutta la sua storia proprio durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello. Lo ricordate quando ha partecipato al famoso reality Mediaset? Già allora si fece notare per la sua bellezza indiscussa. Alto, moro fisico asciutto, Augusto aveva fatto capitolare tutte le coinquiline. Avete visto come è oggi? Totalmente diverso.

La trasformazione dell’ex gieffino

Dopo la vittoria al Grande Fratello 6, l’edizione condotta dall’ex iena Alessia Marcuzzi, del giovane si sono perse le tracce. Il giovane ha lavorato solo per un breve periodo di tempo in televisione prima come ospite fisso della trasmissione Controcampo nella stagione 2006-2007 e poi come conduttore di Lunedì goal, altro programma sportivo.

Dopo queste ultime comparsate, l’ex gieffino è scomparso dal piccolo schermo. Augusto ha cambiato completamente vita, oggi preferisce mantenere un profilo piuttosto basso e raramente si mostra sui social. Sul suo conto non si hanno molte notizie.

Sappiamo però che ha una compagna ed è anche un amorevole papà. Anche fisicamente Augusto è cambiato. Quando ha partecipato al Grande Fratello aveva solo 24 anni. Fisico atletico e occhi dolci, aveva fatto innamorare tutti non solo per la sua bellezza ma anche per la sua dolcezza.

Oggi che ha 41 anni, il tempo per lui sembra essersi fermato. Augusto ha mantenuto lo stesso splendido sorriso da ragazzino e i suoi occhi grandi e profondi esprimono ancora tutta la bontà di un giovane che finalmente ha trovato la serenità.

Augusto ha una grande passione per il golf e dalle immagini che pubblica sul suo profilo Instagram è possibile vederlo spesso mentre si diletta in questo sport che gli consente di mantenersi in forma. A 41 anni, ha un fisico pazzesco.