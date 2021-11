Andiamo a scoprire chi è la bellissima imitatrice di Belen Rodriguez che sta spopolando su Tik Tok con i suoi divertenti video.

Uno dei social più popolari degli ultimi tempi è senza alcuni dubbio Tik Tok. La piattaforma, basata sul creare dei piccoli corti, ha lanciato un sacco di nuovi talenti. Fra i “tiktoker” più famosi, quindi, troviamo Luciano Spinelli, Cecilia Cantarano e Miriam Landi. Non solo video musicali o sketch comici però, su Tik Tok c’è spazio anche per Amelia Villano, divenuta famosa per le sue imitazioni di Belen Rodriguez.

L’età di Amelia Villano è ancora sconosciuta

Nonostante la sua giovane età, infatti, la ragazza è seguitissima e amatissima sul social e non ci si fa a fatica perché. Oltre ad essere divertentissima nei suoi video dimostra anche una bellezza fuori dal comune. A lanciarla definitivamente tra gli influencer più seguiti è stata, come detto, la sua imitazione di Belen. Sono diversi, quindi, gli sketch pubblicati su Tik Tok in cui la ragazza imita la showgirl argentina con risultati a dir poco sorprendenti.

L’imitatrice di Belen ha partecipato a The Voice nel 2015

Non solo una semplice imitazione della voce però, anche l’aspetto fisico ricorda vagamente quello della Rodriguez, riuscendo a risultare, quindi, praticamente un clone perfetto. Amelia, quindi, ha degli occhi ed una carnagione chiarissima che unite alla sua simpatia hanno generato la formula del successo. Le informazioni sulla Villano però scarseggiano ad oggi e molte delle notizie che andremo a riportarvi sono poco più che rumors.

Ad esempio secondo alcune voci la ragazza sarebbe una modella con l’hobby di fare la beauty influencer e l’attrice. Amelia, inoltre, sarebbe di origini romane mentre sulla sua età non c’è alcuna certezza anche se a giudicare dai tratti visivi sembra ancora molto giovane. Non sono mancate neanche le apparizioni in tv per la bella tiktoker che potrebbe aver preso parte a The Voice.

Nello specifico l’imitatrice di Belen Rodriguez avrebbe preso parte all’edizione del 2015 del talent. Insomma una carriera tutta ancora da scrivere quella della Villani che ad oggi, come abbiamo detto, ha saputo ritagliarsi un’enorme fetta di pubblico su Tik Tok grazie al suo talento e la sua dedizione.