Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, si è lasciato andare ad un commento sulle cosce di una tifosa. Il video diventa virale.

Noto per i suoi modi poco ortodossi, Luciano Spalletti si sta sottoponendo in queste ore al tampone per testare il covid.

Luciano Spalletti al timone del Napoli

L’attuale allenatore tecnico del Napoli, Luciano Spalletti è ben noto per i suoi modi poco ortodossi e per la sua schiettezza e sincerità. Tanto che, non ci ha pensato su due volte dal lasciarsi andare ad un commento non proprio appropriato, nei confronti di una sua tifosa. Nato a Certaldo, in Toscana, 62 anni fa, incarna lo spirito dell’ironia toscana a cui si sta mixando, ora quello della città di Napoli, in cui vive dall’estate 2021 per lavoro.

Un allenatore che è un vero e proprio personaggio. Tanto che, nelle puntate di Controcampo è stato spesso imitato dall’attore Andrea Perroni. Tanto che una volta, con in studio ospite lo Spalletti vero, l’allenatore ha ringraziato Perroni perché, nell’imitazione quasi migliora il suo essere.

Luciano Spalletti, in queste ore, ha deciso di anticipare il tampone a causa della positività al covid di Igor Tudor, allenatore del Verona. Tudor, come pure tutti i giocatori del Napoli, sono vaccinati con doppia dose ma il pericolo di contrarre la malattia è comunque ancora reale. La squadra avrebbe dovuto sottoporsi al tampone venerdì ma l’allenatore tecnico ha deciso di anticiparlo a martedì proprio in virtù dei contatti intrattenuti con Tudor che, attualmente, con tutta la sua squadra, si trova in isolamento.

Irresistibile bellezza femminile

Allo Stadio Maradona, proprio contro il Verona di Igor Tudor, il Napoli di Spalletti ha portato a casa un pareggio. Questo risultato, ha permesso alla squadra di mantenere un primato nella classifica del campionato in corso della Serie A. Inoltre, ha garantito anche che gli animi della squadra potessero distendersi.

Proprio all’uscita della partita giocata con i veronesi, però, Luciano Spalletti si è lasciato andare ad un commento un po’ azzardato. Mentre stava uscendo, ancora in tenuta sportiva e con borsone in spalla, alcune tifose lo hanno salutato con calore. Nel vederle, il tecnico le ha prontamente salutate ma il suo occhio è caduto subito sulle cosce della tifosa.

Tanto che, non si è trattenuto dal dirle di coprire quelle cosce all’aria. Un siparietto piuttosto simpatico che è stato immortalato dalla stessa tifosa con un video. Video che è stato prontamente pubblicato su Tik Tok dalla stessa. Nella didascalia si legge, oltre al sostegno per il Napoli calcio, anche una grande simpatia per il mister. Un commento forse inappropriato reso, però, simpatico.