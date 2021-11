Gianmarco Onestini ha una crisi di pianto in diretta tv in Spagna | VIDEO

Gianmarco Onestini scoppia a piangere in diretta Tv. Che cos’è accaduto? Ecco tutti i dettagli.

Gianmarco Onestini non riesce a trattenere le lacrime e scoppia a piangere in diretta tv. Ecco che cosa gli è successo. Scopriamolo insieme.

Gianmarco Onestini lascia lo studio in lacrime

Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca, ex tronista di Uomini e donne ed ex gieffino e oggi personaggio televisivo e speaker radiofonico, è diventato famoso in Spagna. Il giovane ha preso parte a diversi reality e programmi spagnoli facendosi apprezzare più all’estero che in Italia.

Nelle scorse ore Gianmarco Onestini ha lasciato tutti senza parole scoppiando improvvisamente in un pianto a dirotto avvenuto durante una diretta televisiva. Che cosa è accaduto? Ecco svelato il retroscena inedito.

Ecco la ragione per cui Gianmarco Onestini è scoppiato in lacrime

I fratelli Onestini ormai sono famosi non solo in Italia ma anche all’estero. Tanto Gianmarco quanto Luca hanno preso parte a diversi programmi e reality spagnoli che li stanno consacrando al successo in una terra non molto lontana dalla loro.

Sicuramente saprete che Luca Onestini, ex tronista di Uomini e donne ed ex gieffino, sta prendendo parte a Secret Story, un reality spagnolo, simile al Grande Fratello in cui personaggi famosi e meno famosi devono nascondere un proprio segreto cercando invece di scoprire quello degli altri coinquilini.

Gianmarco Onestini è stato invitato nella scorsa puntata a supporto del fratello ma improvvisamente è accaduto qualcosa di inaspettato: il giovane è scoppiato a piangere e ha abbandonato frettolosamente lo studio. A cosa si deve questa reazione?

Tutto ha avuto inizio quando il conduttore Carlos Sobera ha chiesto all’ex gieffino cosa pensasse della lite tra Adara Molinero e Cristina Porta, due concorrenti del reality. Il ragazzo non è riuscito a rispondere alla domanda e con le lacrime agli occhi è fuggito letteralmente dalla sua postazione uscendo dallo studio televisivo.

Il giovane ha fatto poi rientro poco più tardi spiegando a tutti il perché della sua reazione. Gianmarco Onestini ha avuto una relazione proprio con la Molinero, attuale concorrente di Secret Story. I due si sono lasciati ma a quanto pare non sono rimasti in buoni rapporti.

Nel corso dell’ultima puntata del noto reality spagnolo, il conduttore ha preparato una sorpresa per la bella Adara facendola incontrare con il suo nuovo fidanzato. Questo incontro pare abbia indispettito e turbato Gianmarco Onestini che con la voce rotta dall’emozione ha affermato di essere una persona che prova sentimenti e che mostra sempre anche le sue fragilità e debolezze.

Il riferimento seppur velato da giri di parole, sembra essere abbastanza chiaro: Gianmarco non ha ancora digerito la rottura con Adara Molinero e l’incontro della giovane con il suo nuovo fidanzato ha ferito il suo cuore che a quanto pare, non è ancora guarito.