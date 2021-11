Gf Vip 6: mega gaffe della regia: “Microfoni aperti vi sentiamo”

Grande Fratello Vip, brutta figura per il programma televisivo più amato e guardato di sempre, i concorrenti della casa sono sconvolti, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Grande Fratello Vip i concorrenti

Sicuramente il programma condotto da Alfonso Signorini è uno dei dating show più seguiti di sempre. Lo stesso conduttore è ormai alle redini del programma da diverso tempo sostituendo da un pò la bellissima Ilary Blasi. Nonostante il flop iniziale, pare che il programma abbia però preso di nuovo lo share giusto e pare che stia ottenendo di nuovo il successo perso.

Nell’ultima edizione infatti ci sono diversi concorrenti nuovi che stanno facendo parlare tantissimo il gossip, tra questi ritroviamo la bellissima Soleil Sorge ex corteggiatrice a Uomini e Donne, che sta facendo parlare di se proprio per il rapporto quasi intimo insieme al bellissimo attore Alex Belli I due infatti sembrano essere molto affiatati e uniti, nonostante Alex sia ormai sposato con la bella Delia Duran. Per non parlare del nuovo amore che sta nascendo nella casa tra Sophie ex tronista di Uomini e Donne e Manuel. Ma il personaggio più divertente e bizzarro della casa del Grande Fratello è sicuramente la scatenatissima Francesca Cipriani, che ogni giorno riempie la casa con la sua simpatia e vivacità. Insomma quest’anno non mancano persone

Lo figuraccia della redazione

Negli ultimi giorni però a quanto pare che la redazione del Grande Fratello abbia fatto una brutta gaffe con i concorrenti della casa. Secondo alcuni video che stanno girando continuamente sui social la redazione avrebbe lasciato i propri microfoni accesi. La stessa concorrente Sophie infatti insieme a Manuel pare si siano accorti di questa brutta gaffe. Pare infatti che la redazione non si sia accorta di questo errore e che siano volate parole al quanto spiacevoli nei confronti dei concorrenti della casa. Le conversazioni infatti erano improntate proprio sui vip:

«Una massa di imbecilli e cerebrolesi»

Ha esclamato una voce fuori campo lasciando senza parole alcuni concorrenti che hanno assistito alla figuraccia. La produzione del programma però a quanto pare ha già chiesto scusa ai concorrenti e ai telespettatori per le parole offensive volate nei confronti dei ragazzi della casa, uno scivolone sicuramente senza eguali. Il tutto è stato riportato dalla produzione in un Tweet in cui chiede immensamente scusa anche ai telespettatori che hanno assistito alla scena. Ovviamente tutto risolto, ma in tanti adesso sono curiosi di capire chi era la voce fuori campo che ha offeso in maniere del tutto gratuita i concorrenti del Grande Fratello Vip.