Bolletta acqua “salatissima”, risparmia soldi a fine mese seguendo questo metodo

Si tende a pensare che l’acqua, uno dei beni più preziosi del nostro pianeta, sia una risorsa inesauribile.

Non è così: bisogna imparare ad ottimizzare il consumo di acqua sia per risparmiare in bolletta sia per contenere l’utilizzo di questa risorsa evitando inutili sprechi.

I recenti rincari di luce e gas impongono di consumare meno acqua: la bolletta acqua ‘salatissima’ spinge inevitabilmente ad abbattere i consumi eccessivi.

Vuoi risparmiare soldi a fine mese? Segui questo metodo che può far risparmiare in bolletta fino al 90%.

Bolletta acqua “salatissima”: il metodo che fa risparmiare fino al 90%

Sapevi che l’Italia è uno dei Paesi nel mondo dove si spreca più acqua? Lo dicono le statistiche e bisogna correre ai ripari cambiando abitudini nella vita quotidiana: dalle pulizie in casa all’irrigazione delle piante e, soprattutto, quando la usiamo per l’igiene personale.

Ecco qualche suggerimento utile per abbattere i costi della bolletta idrica:

Per l’igiene personale, preferisci la doccia al bagno: riempire la vasca da bagno costa di più;

Riduci al massimo il flusso dei rubinetti (utilizza il riduttore di flusso);

Evita di lasciare aperti i rubinetti quando non serve (ad esempio, quando si lavano i denti o si fa la barba);

Lava i piatti e le verdure in una bacinella anziché utilizzare l’acqua corrente: questo sistema può far risparmiare fino a 6mila litri di acqua ogni anno. Usa uno sciacquone con scarico differenziato;

Utilizza la lavastoviglie o la lavatrice quando sono a pieno carico;

Chiudi il rubinetto centrale dell’acqua quando sei in partenza: in caso di eventuali perdite o rotture delle tubature, potrai evitare non solo un consumo eccessivo di acqua ma danni ingenti alla casa;

Se possibile, riutilizza l’acqua: ad esempio, l’acqua con cui hai sciacquato la verdura puoi impiegarla per annaffiare le piante in giardino;

Acquista elettrodomestici di classe A+ sviluppati per il risparmio della risorsa idrica. Il prezzo di acquisto è maggiore ma potrai ammortizzarlo nel corso del tempo pagando meno in bolletta.

Considerando i rincari di luce e gas, è bene risparmiare a 360 gradi ottimizzando l’utilizzo degli elettrodomestici (forno, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero).