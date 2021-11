Gabriel Garko svela la verità da Silvia Toffanin a Verissimo: “Sono rifatto come tutti”

In una recente intervista, Gabriel Garko, uno degli attori più importanti del mondo dello spettacolo italiano, ha confessato alcuni retroscena inediti della sua vita, tra questi c’è anche il tema “chirurgia”: scopriamo di più.

Negli ultimi anni il bel Gabriel è stato accusato da tantissime persone di essere ricorso diverse volte alla chirurgia estetica. Durante un’intervista a Verissimo ha voluto far chiarezza proprio su questa questione: ecco le sue parole.

Gabriel Garko, è rifatto?

Dario Gabriel Oliviero, in arte Gabriel Garko, è nato Torino il 12 luglio 1972. Dopo alcune apparizioni televisive, la sua carriera prende il volo nel 2006 con la serie tv, Onore e Rispetto. Da lì è stato protagonista di diverse fiction tra cui: Il sangue della rosa, Il peccato e la vergogna, Rodolfo Valentino- La leggenda.

In pochi anni è diventato un vero e proprio sex symbol, conosciuto anche all’estero. Una bellezza disarmante, infatti, con i suoi incredibili tratti mediterranei ha fatto perdere la testa a milioni di persone. Nel 2016, Garko ha anche condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti e Virginia Raffaele.

Lui è sempre stato al centro dell’attenzione e ovviamente come ogni personaggio dello spettacolo tiene molto alla sua immagine, dato che è anche il suo lavoro. Negli anni è cambiato, proprio per questo in tantissimi lo hanno accusato di essersi rifatto. In una recente e lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ha voluto proprio parlare di questo argomento: scopriamo di più.

La chirurgia estetica

La vita del noto attore è sempre stata molto discussa, sia per i suoi flirt e anche per il “mistero” sulla chirurgia estetica. Proprio per questo ha svelato la verità fermando definitivamente i rumor su i suoi presunti ritocchini, dicendo:

“Ho fatto le cose che penso che facciano tutti quelli che lavorano nel mondo dello spettacolo, cioè curarsi, vitamine o cose del genere. Ritocchi al viso grossi non li ho mai fatti, non mi sono mai fatto la bocca o gli zigomi nel modo più assoluto, ma non lo farei neanche”.

Insomma, Gabriel Garko ha smentito categoricamente le accuse che in tutti questi anni tantissime persone hanno rivolto nei suoi confronti. Voi cosa ne pensate? l’attore rimane comunque un uomo bellissimo e uno dei sex symbol più importanti di sempre.