Taylor Mega: ecco com’era prima, totalmente diversa da oggi | Irriconoscibile senza i ritocchi

Taylor Mega, avete visto come era prima del successo? La stessa influencer ha deciso di mostrarsi come era prima dei “ritocchini”. Oggi appare irriconoscibile.

La bellissima influencer bionda Taylor Mega è senza dubbio tra le donne più belle che il web abbia conosciuto. Ma avete visto com’era in passato? Rimarrete a bocca aperta.

Taylor Mega prima del successo: le foto del passato lasciano di stucco

Alta, bionda, occhi chiari e fisico mozzafiato, Taylor Mega è tra le influencer più seguite e ricche del momento. Regina indiscussa dei social, la star del web è sempre al centro di pettegolezzi e gossip.

Si è fatta conoscere nel 2019 per via della sua relazione controversa con l’imprenditore Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci. La loro storia è giunta presto al capolinea ma il suo nome ha continuato insistentemente a circolare negli ambienti mondani e la bellissima in poco tempo è diventata un vero e proprio fenomeno social.

Su Instagram dove è attivissima, conta più di 2,6 milioni di follower che la seguono con affetto aspettando con ansia ogni aggiornamento sulla sua vita privata e professionale.

Taylor Mega è una giovane donna bellissima dai lunghi capelli biondi e dal fisico tonico e scultoreo. Sembra una dea. Ma la famosa influencer non è sempre stata così. Avete mai visto qualche suo scatto del passato? Taylor è irriconoscibile.

La trasformazione incredibile della famosa influencer

Taylor Mega è una delle influencer più seguite sui social. Dalla bellezza algida ed eterea, sembra quasi una dea. Ma avete mai visto qualche suo scatto del passato? Sono spuntate alcune foto che vi lasceranno senza parole.

Oggi Taylor è una donna affascinante: lunghi capelli biondi, occhi chiari che incorniciano un viso dai tratti angelici, fisico scultoreo e décolleté prorompente, la carismatica influencer non passa di certo inosservata.

A differenza di altre sue colleghe, la Mega ha confessato di aver vissuto una trasformazione fisica importante nel corso degli anni e la consapevolezza e la confidenza che ha oggi di sé stessa l’ha ottenuta anche grazie ai ritocchi estetici a cui si è sottoposta.

Ebbene sì, Taylor Mega è passata sotto le mani del chirurgo plastico ma non ne ha mai fatto mistero. La giovane ha confessato di aver ritoccato le labbra e il décolleté che a suo dire era troppo flat, piatto.