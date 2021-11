Netflix, chiude questa grandissima serie TV | L’annuncio ufficiale

By

Netflix chiuderà definitivamente una grandissima serie TV: quale? Si tratta di una serie televisiva amatissima e seguitissima dal pubblico, ma la produzione ha annunciato definitivamente che sarà l’ultima stagione.

Netflix chiuderà una serie tv amatissima: ecco di quale si tratta!

Netflix ha annunciato la chiusura di una serie televisiva amatissima e seguitissima dal pubblico. Stiamo parlando sella serie messicana “Che fine ha fatto Sara?”, che è approdata su Netflix timidamente.

In pochissimo tempo la serie televisiva è divenuta particolarmente apprezzata dal pubblico italiano; al momento è tra le serie più viste del momento. Ecco la trama e gli attori che hanno preso parte alla serie televisiva.

Sara è una giovane donna che ha perso la vita in un tragico incidente durante un’escursione di paracadutismo.

Il fratello, Alex Guzman, deve scontare una pena di 18 anni come assassino della sorella in quanto è stato incastrato per aver tagliato le corde dell’imbracatura.

Alex sa di non essere il colpevole e pianifica la sua vendetta per diciotto lunghi anni contro i veri assassini della sorella. La serie televisiva non fa comprendere chi sia il vero colpevole.

Ogni episodio della serie televisiva ha una durata di circa quaranta minuti, rendendo la visione davvero allettante.

Netflix “che fine ha fatto Sara?”: la seconda stagione

Dopo la prima stagione, rilasciata a marzo 2021, Netflix non ci aveva pensato due volte a confermare la produzione di un secondo ciclo di episodi, entrambi girati a Città del Messico secondo rigide linee guida di sicurezza a causa della pandemia di COVID-19.

Fin dal suo inizio, la serie si è classificata tra i 10 titoli più visti sulla piattaforma. La seconda stagione, composta da 10 nuovi episodi, è disponibile dal 19 maggio.

Rispetto alla prima stagione, nella seconda serie, la storia si complica: dopo aver trovato un corpo davanti alla casa, Álex rischia di tornare in prigione.

Le verità sconcertanti sulla personalità di sua sorella lo costringono ancora una volta a rivalutare le scelte che ha fatto, fino a quando tutti i pezzi del puzzle non vengono messi insieme.