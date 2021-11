Elettra Lamborghini: sapevate che non rivolge parola alla sorella? Il grave motivo

Capita in ogni famiglia di avere delle discussioni, ma sembra proprio che il rapporto tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra sia davvero terribile e difficile. Scopriamo cosa si nasconde dietro a tutto questo: il motivo è veramente sconcertante.

A quanto pare, le due sorelle non si parlano e non si vedono nemmeno. Dall’esclusione di Ginevra al matrimonio di Elettra con il dj Afrojack, celebrato lo scorso settembre, il gossip è impazzito. Nonostante sia passato del tempo, questa storia fa ancora molto discutere: scopriamo di più.

Elettra e Ginevra Lamborghini: il retroscena sconcertante

E’ ormai noto da diverso tempo che tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra non corre buon sangue, ma perché? Il gossip è impazzito da quando non abbiamo visto la sorella della cantante al matrimonio della bella regina del twerk.

Un evento importantissimo, al quale nessun invitato avrebbe potuto dire no, soprattutto se si tratta di un parente così intimo e stretto. Si vociferava che addirittura non fosse stata proprio invitata.

Ci sono diverse indiscrezioni che spingono a pensare che le due non abbiano un ottimo rapporto. Uno di questi è proprio quando uscì la notizia della partecipazione di Ginevra al Grande Fratello Vip.

A quanto pare nessun componente della famiglia sarebbe stato avvertito in anticipo ed Elettra Lamborghini non l’avrebbe presa affatto bene. Inoltre, qualche mese fa, il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha rivelato: “Di certo in casa Lamborghini c’è stata una rottura tra Elettra e Ginevra e i motivi, secondo le nostre fonti, sarebbero gravissimi“.

Inoltre, nel programma Ogni Mattina, Santo Pirrotta avrebbe rivelato che l’artista non avrebbe accettato il fatto che Ginevra desidererebbe diventare anche lei una cantante.

Proprio per questo, la sorella di Elettra avrebbe anche ingaggiato un manager alle spalle della moglie di Afrojack. Ma come tutti sappiamo, le bugie hanno le gambe corte e quando è saltata fuori la verità, la cantante di Pem Pem avrebbe perso completamente le staffe.

Chi è Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini, la sorella maggiore di Elettra nasce a Bologna sotto il segno della Bilancia il 25 settembre 1992. E’ nata dall’amore tra Tonino Lamborghini e Luisa e come tutti sappiamo loro sono una delle famiglie più importanti d’Italia.

Di lei non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che dopo gli studi ha iniziato a lavorare proprio nella famosa azienda di famiglia. Ma il suo sogno è sempre stato quello di emergere ma non per il suo ingombrante cognome, proprio come ha fatto sua sorella.

Anche Ginevra è un influencer e ama la musica, infatti, ha debuttato in questo mondo con Scorzese, un brano molto conosciuto. Nonostante abbia voglia di farsi conoscere, tiene molto alla sua privacy.