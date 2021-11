Dopo la sua partecipazione a The Voice Suor Cristina sembra essere sparita dal mondo dello spettacolo: vediamo com’è cambiata.

Con la sua performance a The Voice Suor Cristina ha ispirato milioni di telespettatori dimostrando come il proprio talento, in qualsiasi ambito, non vada mai sprecato. Dopo la vittoria del talent di casa Rai, quindi, la donna ha provato a rimanere nel mondo dello spettacolo prendendo parte a diversi programmi tv. Dopo alcune apparizioni però quest’ultima sembra aver smesso di apparire in pubblico.

Suor Cristina è sparita dal mondo dello spettacolo

Tornando all’epoca del talent, allora Suor Cristina riuscì ad impressionare persino J-Ax tanto da volerla nel suo team. La ragazza, infatti, riuscì nella straordinaria impresa di dare una propria impronta ad ognuna delle cover che ha cantato. Nella mente dei fan, infatti, sono ancora visibili le immagini della vincitrice del programma esibirsi in “One Love” o “Like a Virgin“. All’incredibile talento mostrato da Cristina si è aggiunto anche lo stupore, nessuno, infatti, poteva mai immaginare come una suora si sarebbe trovata così bene su un palco.

Oltre alla sua voce, ad aver catturato il cuore dei telespettatori è stata l’anima della donna. Un mix perfetto, dunque, che hanno permesso a Suor Cristina di trionfare a The Voice. Nonostante sia sparita dal mondo dello spettacolo, inoltre, la ragazza ha continuato ad aggiornare il proprio sito web raccontando le esperienze che ha trovato sul suo cammino e com’è riuscita a far coesistere la sua passione per la musica alla sua fede.

La suora ha rinnovato il suo voto di castità nel dicembre del 2019

Come racconta la suora, infatti, all’inizio del suo cammino spirituale la musica è stata messa a dura prova con i suoi genitori che si sono mostrati contrari a questa sua passione. Cristina però, non si è persa d’animo ed è riuscita a rendere la sua voce uno strumento in grado di diffondere il suo amore per la vita, lo stesso messaggio che porta avanti anche con la fede.

LEGGI ANCHE —> Suor Cristina, la ricordate? Dopo The Voice si sposa e cambia vita

Nonostante ancora oggi la suora non ha rinunciato alla musica ha deciso di sposare Dio in tutto e per tutto prendendo i voti perpetui. Così, quindi, nel dicembre del 2019 la donna ha rinnovato il suo voto di castità, povertà e obbedienza alla Chiesa, dimostrando come la sua fede sia addirittura cresciuta in questi anni.