Serena Bortone gelata dalle parole di Marco Liorni: “Ha detto cose molto gravi”

Serena Bortone negli ultimi giorni ha intervistato Marco Liorni ad “Oggi è un altro giorno” facendogli ripercorrergli le tappe più importanti della sua carriera.

Serena Bortone ha ospitato Marco Liorni all’interno del suo programma in onda su Rai Uno, “Oggi è un altro giorno“. La conduttrice, dunque, ha parlato con l’uomo della sua lunga carriera televisiva e della sua famiglia. Come ha rivelato lo stesso Liorni, quello di far parte del mondo dello spettacolo, è un sogno che si era portato dietro sin da bambino.

Serena Bortone ha fatto ripercorrere all’uomo l’inizio della sua carriera

Nello specifico da piccolo, quando era al mare, il presentatore di “Reazione a Catena” giocava con una piccola radio. Fingendo che fosse un microfono, infatti, andava ad intervistare le persone per strada. Non solo, l’uomo spesso si esibiva persino in alcuni radiodrammi, arricchiti dal commento di sua nonna. La sua carriera vera e propria nel mondo della Tv, quindi, inizia grazie alla storica emittente romana GBR.

All’epoca la trasmissione cercava qualcuno che si occupasse di basket e Liorni sembrava la persona adatta visto che aveva già trattato l’argomento in radio. Successivamente, inoltre, ci fu il grande salto per l’uomo, ossia quando passò a Mediaset dapprima come inviato di “Verissimo” e poi del “Grande Fratello“. Lioni, infatti, fu protagonista della prima storica edizione dove conobbe personaggi rimasti nella storia della televisione italiana come Pietro Taricone.

Il conduttore avrebbe provato a consolare sua figlia dopo l’accaduto

Anche la vita sentimentale del presentatore è stata molto tranquilla avendo baciato solamente due donne nella sua vita, Daniela e Cristina, la sua prima moglie. Marco, inoltre, ha avuto tre figli dalla sua relazione, Niccolò, Viola ed Emma. Proprio quest’ultima, inoltre, sarebbe stata di recente vittima di apprezzamenti non richiesti e volgari per strada. Queste le parole con cui l’uomo ha spiegato la vicenda: “Un adulto per strada le ha detto cose molto gravi, sono sceso di casa di corsa per raggiungerlo e dirgliene quattro ma per sua fortuna non sono riuscito a raggiungerlo“.

LEGGI ANCHE —> Sai quanto guadagna Serena Bortone? Il suo stipendio è a 6 cifre

LEGGI ANCHE —> Oggi è un altro giorno, il colpaccio di Serena Bortone: torna la star de Il Paradiso delle Signore

A rendere ancora più inquietante, se possibile, la vicenda il fatto che Emma fosse ancora ancora minorenne. Un episodio davvero deplorevole che ha fatto infuriare l’uomo e rimanere senza parole Serena Bortone in studio. Infine, è stato lo stesso Liorni a spiegare cosa fosse successo per strada a sua figlia, cercando di tranquillizzarla per quanto accaduto.