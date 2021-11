Würstel, si può mangiare crudo? Assolutamente no: rischio infezioni e batteri

Hot dog, salsicce e Würstel sono un alimento così popolare e forniscono anche uno spuntino veloce se consumati freddi in frigorifero.

Tuttavia, per quanto popolari siano gli hot dog e i Würstel è sicuro mangiarli freddi?

Würstel, come vanno mangiati

In effetti prima di poter rispondere al quesito se sia sano o no mangiare i Würstel crudi, occorre sapere se si tratta di alimenti già completamente cotti da non confondere con quelli che devono essere cucinati prima di essere mangiati.

Il modo migliore per saperne se un hot dog o un Würstel è crudo è di verificare quanto è riportato sull’etichetta della confezione. Occorre sapere se i Würstel sono in effetti cotti quando li acquistiamo e dunque possono essere assunti anche privi di cottura.

L’etichetta inoltre fornirà anche buone informazioni riguardo come manipolarli in modo sicuro, le istruzioni di cottura, gli ingredienti e il contenuto di nutrienti. La maggior parte dei prodotti necessita di essere conservata in frigorifero, anche se le salsicce sono completamente cotte, parzialmente cotte o crude.

Se l’etichetta dice che gli hot dog o i Würstel sono parzialmente cotti o crudi, bisogna evitare di mangiarli crudi. Questo perché possono contenere batteri e altre sostanze nocive che possono causare intossicazioni alimentari e altre malattie. Quindi dovrebbero essere sempre cotti prima di poterli mangiare tranquillamente.

Cibi crudi: quando il rischio si chiama Listeria

Sebbene gli hot dog e i Würstel siano completamente cotti, per non andare incontro a un maggior rischio di malattie di origine alimentare si dovrebbero riscaldare i Würstel hot dog o bollirli prima di mangiarli, a causa della minaccia di listeriosi.

La listeria è una delle principali preoccupazioni quando si consumano questi alimenti crudi. Si tratta di un batterio che vive nel suolo, nella polvere, nei rifiuti animali, nell’acqua e in molte altre sostanze. Se una persona mangia cibo con tracce di listeria, può ammalarsi e contrarre un’intossicazione alimentare.

Le persone sane che entrano in contatto con la listeria si sentiranno male per alcuni giorni, ma per altre l’infezione può diventare grave e persino fatale, soprattutto per le donne incinte, i bambini e gli anziani.

La listeria può prosperare a temperature fredde, come all’interno di un frigorifero, e si trova in genere nei salumi, come gli hot dog e i Würstel, che non sono stati lavorati correttamente. Per questo motivo, molte persone scelgono di cuocere questi alimenti invece di mangiarli come si trovano nel frigorifero. I sintomi di base della listeria includono diarrea, nausea, febbre e dolori muscolari. Se compaiono questi sintomi, è meglio consultare un medico.