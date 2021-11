Paura per Ignazio Moser, non sta bene: “Sto cercando di capire come curarmi”

In queste ultime ore il fidanzato di Cecilia Rodriguez, attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato di prendersi una pausa dai social a causa di alcuni problemi di salute.

Scopriamo cosa è successo ad Ignazio Moser, i fan sono davvero preoccupati per questo difficile momento che sta attraversando l’ex ciclista.

La carriera e la vita privata di Ignazio Moser

Classe 1992, Ignazio Moser è figlio del famoso ciclista Francesco Moser. Sin da bambino si dedica allo sport e inizia a praticare ciclismo professionistico, proprio come suo padre.

La sua carriera è impeccabile, infatti ha vinto molti premi e riconoscimenti. Purtroppo ha deciso di abbandonare la carriera agonistica nel 2014, poco prima dell’inizio della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Ma è proprio nel reality che la sua vita cambia, grazie all’incontro con la sua dolce metà, Cecilia Rodriguez. I due si sono conosciuti ed innamorati tra le mura della casa più spiata d’Italia.

Con la sua gentilezza e grinta ha conquistato il pubblico ed è diventato un noto volto della televisione, infatti, quest’anno ha anche partecipato a L’Isola dei Famosi dimostrando di essere un ragazzo davvero forte.

Ancora oggi dal fronte lavorativo e della carriera tutto sta procedendo a gonfie vele, ma i problemi di salute stanno facendo preoccupare Ignazio: scopriamo di più.

Ignazio Moser non sta bene, il triste annuncio

L’ex concorrente del GF Vip, attraverso i suoi profili social, ha spiegato ai follower di avere problemi di salute, che al momento lui stesso non è in grado di definire.

Proprio per questo non si farà vedere per un po’, in modo da capire le cause di questi problemi. Dalle sue parole sembra di sentire una certa ansia:

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni”.

Non sappiamo ancora perché Ignazio non stia bene, ma è chiaro che ha un forte malessere.

Noi ci auguriamo che questo momento difficile possa passare e che si rimetta al più presto.