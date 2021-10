Risparmia 5000 euro con il trucco delle 100 buste. SOLO 25 settimane

È possibile risparmiare 5000 euro in 25 settimane? Sembra impossibile, ma in effetti si chiama Envelope Challenge e rappresenta un vero successo per chi vuole risparmiare grandi soldini.

Su TikTok sta già avendo grandissimo successo tra gli utenti che vogliono risparmiare e mettere da parte soldi da utilizzare per fare i regali natalizi o per concedersi qualche sfizio.

Si parla di 5050 euro in cento giorni, ma come si fa a risparmiare tutti questi soldi in 25 settimane? Scopriamo in che cosa consiste l’Envelope Challenge.

Envelope Challenge: in cosa consiste?

Per chi ha intenzione di risparmiare cinquemila euro in cento giorni deve provvedere a procurarsi 100 buste di carta, anche colorata. All’interno delle 100 buste vanno inseriti i bigliettini numerati da 1 a 100. Ogni giorno si estrae una busta e l’importo in euro del numero trovato finisce in un salvadanaio.

Per fare un esempio concreto in sette giorni ammettiamo di estrarre le buste contenenti i seguenti numeri: 24, 45, 78, 5, 89, 67, 72. Il totale risparmiato alla settimana è pari a 380. Dunque, in una settimana avete risparmiato la bellezza di 380 euro. Non male per iniziare!

È bene sapere che qualche giorno si possono risparmiare anche pochi euro (1, 2, 3 etc.), ma in un giorno è possibile che si risparmi anche 100 euro. L’importante è iniziare poi con il tempo sarà un gioco a ragazzi. Nulla di più semplice che non affidarsi ad uno strumento di risparmio forzato che consente di mettere da parte soldi ogni giorno e di arrivare a mila euro in 25 settimane.

E se non riesco a risparmiare ogni giorno? Se devi dare fronte a spese e non riesci a fare a meno di privarti di qualche piccolo lusso o sfizio, allora puoi diluire l’estrazione delle buste in 6 mesi. Ciò implica che devi estrarre le buste due volte la settimana.

A cosa serve l’Envelope Challenge?

L’Envelope Challenge è davvero virale perché consente di risparmiare soldi in 100 giorni (se si estrae una busta tutti i giorni). Si può accantonare una bella somma (circa 5000 euro) per fare fronte ai debiti, per pagare una vacanza, per finanziare un master, per avere della liquidità da parte.

Envelope Challenge: come posso risparmiare 5.000 euro in 4 mesi?

Puoi risparmiare 5.000 euro in 4 mesi ovvero in 120 giorni ovvero in 16 settimane. In questo modo si dovrà estrarre più di una busta al giorno e si potrà risparmiare la somma desiderata in modo più veloce, anche se con più sacrifici.