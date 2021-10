Gianni Morandi e le gravi ustioni dopo l’incidente | Come sta oggi la sua mano

Lo scorso 11 marzo, il famoso cantante Gianni Morandi è stato vittima di un terribile incidente domestico. Come sta oggi? Scopriamolo insieme.

Come procede oggi la vita del famoso cantante Gianni Morandi dopo l’incidente domestico di cui è stato vittima negli scorsi mesi? Tutti i dettagli.

Il drammatico incidente di Gianni Morandi

Lo scorso 11 marzo 2021, Gianni Morandi è stato lo sfortunato protagonista di un incidente domestico che gli ha procurato non pochi problemi. Mentre si trovava nella sua casa in campagna, è caduto accidentalmente in una buca coperta di rami e sterpaglie che stavano bruciando.

Il cantante si è ferito gravemente ustionandosi la mano destra. È stato ricoverato in ospedale e non ha mai nascosto di aver provato paura e dolore. Ma a distanza di qualche mese, come sta oggi Gianni? Scopriamolo insieme.

Come sta Gianni oggi, dopo l’incidente

Gianni Morandi è un amatissimo cantante, tra i più apprezzati e seguiti del panorama musicale italiano. La sua voce e le sue canzoni hanno conquistato e fatto innamorare generazioni intere.

Da sempre oggetto di risate e battute divertenti per le sue mani particolarmente lunghe, lo scorso 11 marzo, il cantante è stato vittima di un incidente domestico che ha procurato proprio alle stesse non pochi danni.

Mentre si trovava nella sua casa in campagna, Gianni Morandi stava eseguendo alcuni lavori nel suo giardino cercando di bruciare sterpaglie ed erbacce. Il cantante è caduto però nel fuoco ustionandosi gravemente la mano destra. Questo brutto incidente gli è costato purtroppo ustioni di secondo e terzo grado sul 15% del corpo.

Il cantante è stato ricoverato per un lungo periodo presso l’Ospedale Bufalini di Cesena nel reparto dei grandi ustionati per tenere sotto controllo e monitorare le sue condizioni di salute. Accanto a lui, sempre l’immancabile Anna, la sua compagna di vita da tanti anni.

Ma come sta oggi Gianni, a distanza di mesi dall’incidente? Come ha affermato lo stesso cantante bolognese che più volte si è mostrato sui social in compagnia anche di altri artisti come Jovanotti, le sue ferite ancora non sono guarite del tutto e necessitano di altro tempo.

La ripresa è ancora dunque piuttosto lunga. L’artista continua però la sua fisioterapia per cercare di tornare a riutilizzare perfettamente la mano destra che al momento non ha ripreso la sua funzionalità ancora al 100% ed è quasi priva di sensibilità.

Gianni però non si abbatte. La sua positività e la gioia che da sempre lo contraddistinguono, sono sicuramente un surplus che gli permetteranno di arrivare ad una rapida guarigione.

Il cantante continua oggi tranquillamente la sua vita, sottoponendosi a giornaliere sedute di fisioterapia senza mai abbattersi. L’artista non vede l’ora di tornare a suonare chitarra e pianoforte di nuovo perfettamente. È sulla strada buona, le cure stanno funzionando benissimo.