Alessandra Celentano senza vergogna: “Voglio vedere i corpi dei ballerini”

L’insegnante di ballo Alessandra Celentano avrebbe chiesto ai propri ballerini di mostrare di più i loro corpi durante la diretta televisiva.

Uno dei personaggi di spicco, ad oggi, di questa edizione di Amici è senza dubbio l’insegnante di ballo Alessandra Celentano. Proprio un episodio scaturito nelle ultime puntate del programma condotto da Maria de Filippi avrebbe riacceso le luci della ribalta sull’insegnante. Durante un’esibizione di uno dei concorrenti del talent, infatti, quest’ultima avrebbe chiesto al ballerino di spogliarsi fra l’imbarazzo generale dello studio.

Alessandra Celentano, Maria ha assecondato le sue richieste

Maria, quindi, scherzosamente, avrebbe chiesto al ballerino che tipo di biancheria indossasse fra le risate generali del pubblico e dei giudici. Il ragazzo però, chiaramente imbarazzato, avrebbe declinato l’offerta della Celentano rimandando alla prossima volta un outfit più provocante. Nonostante ciò però l’insegnante ha insistito dicendo verso Maria: “Io vorrei vedere questi corpi“.

La clip della scena, ovviamente, è diventata subito virale facendo sorridere i milioni di fan del programma. Questo però non è l’unico episodio che ha visto come protagonista Alessandra. La Celentano, infatti, avrebbe avuto un battibecco anche con la sua collega Veronica Peparini. A lanciare la provocazione e la conseguente sfida, in questo caso, sarebbe stato proprio quest’ultima, la quale ha accusato Guido, allievo della Celentano, di avere delle carenze espressive nel ballo.

Per questo motivo, quindi, avrebbe mandato uno dei suoi ragazzi in campo per una sfida. Come risposta Alessandra, quindi, avrebbe chiesto ad entrambi di eseguire una sua coreografia in modo da metterli a confronto sulle linee d’espressività, sulla presenza scenica e sul movimento. Nonostante ciò, la Peparini non avrebbe sepolto l’ascia di guerra tanto che è stato necessario un confronto verbale fra le due insegnanti.

Le due insegnanti di ballo avrebbe avuto un confronto verbale

Veronica, infatti, sostiene come Guido sia un bravo ballerino ma ancora acerbo dato che gli mancano alcune basi. La donna, inoltre, ha ricordato come in passato si siano battute insieme per far emergere altri giovani talenti ma che però in Guido non riesce a trovarci quella scintilla che da una marcia in più.

Infine, la Celentano avrebbe risposto con un sonoro: “Chi se ne frega“. Nel cuore dell’insegnante però il dubbio che Guido non riesca a superare la sfida a causa di alcune sue mancanze c’è e solo il tempo ci dirà se il ragazzo riuscirà a migliorare in tempo prima di essere eliminato.