Claudia Mori, avete visto dove vive con Celentano? Una reggia da sogno

La bellissima casa di Claudia Mori

Claudia Mori è una bravissima attrice, conduttrice e produttrice musicale e televisiva. Da tanti anni è sposata con il famoso molleggiato, Adriano Celentano. La coppia che sta insieme dal 1964, ha tre splendidi figli, Rosita nata del 1965, Giacomo nato nel 1966 e l’ultimogenita, Rosalinda nata nel 1968.

Sapete dove vivono Claudia Mori e Adriano Celentano? La loro a casa da sogno vi lascerà a bocca aperta. Vediamo insieme qualche dettaglio della meravigliosa dimora che sembra un castello fiabesco.

La casa super blindata dell’attrice sembra una reggia

Claudia Mori e Adriano Celentano vivono in una bellissima dimora che si trova a Galbiate in provincia di Lecco. La loro lussuosa abitazione è super blindata: tantissime telecamere circondano la casa e guardie notturne e diurne si danno il cambio per proteggere la privacy e l’intimità della famiglia Celentano.

Claudia e Adriano vivono in questa villa da sogno da tantissimi anni. L’abitazione è circondata da un parco enorme preceduto da un lungo viale alberato che conduce alla splendida villa circondata da oltre 12 ettari di terreno.

La casa di Claudia Mori è recintata da un parco grandissimo e ben curato nel quale è presente una enorme piscina e addirittura un campo da tennis dove la moglie del molleggiato si diverte spesso in compagnia delle amiche.

La lussuosa abitazione super blindata è dotata di un sistema di antifurto super tecnologico e numerose telecamere di videosorveglianza di ultima generazione. Più volte i ladri hanno tentato di introdursi nell’abitazione della Mori ma fortunatamente senza successo.

La casa di Claudia Mori è davvero fiabesca e dotata di ogni comfort. L’attrice adora trascorrere il suo tempo in questa reggia che ha arredato personalmente. Come ha raccontato in più occasioni, ha optato per uno stile rustico e moderno. Mobili di design e pezzi unici conferiscono alla casa del molleggiato un aspetto fiabesco ed elegante.

La scelta di costruire la casa al centro di un parco e circondata da ettari di terreno è stata fatta, come ha spiegato Claudia Mori, per tenersi lontana dagli occhi indiscreti dei curiosi e proteggersi dai ladri.