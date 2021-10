Come rimuovere muffa persistente dal box doccia con 2 ingredienti naturali e non tossici

I pannelli del box doccia sono gli elementi più brillanti del bagno, ma rimuovere muffa persistente e lo sporco che si accumula facilmente può essere un problema.

Dopo ogni doccia, i residui di calcare presenti nell’acqua, insieme ai resti di sapone e altre sostanze chimiche, si attaccano gradualmente alla superficie, dandole un aspetto opaco e trascurato.

Come rimuovere muffa persistente dal box doccia

Quando i nostri box doccia sono fatti di piastrelle in ceramica la crescita e il proliferare delle muffe è ancora più facile.

La muffa è un organismo pluricellulare, ha bisogno di umidità per crescere e quindi i livelli di umidità nella tua casa sono un fattore a cui dovresti prestare attenzione. Le spore della muffa sono invisibili ad occhio nudo.

La pulizia delle cabine doccia è importante per mantenere l’igiene del vostro bagno, vediamo come sbarazzarsi rapidamente dello sporco prima che dia alla nostra doccia un brutto aspetto.

La plastica si sporca molto più rapidamente del vetro, ed è più facile che macchie e residui si manifestino su questo tipo di superficie. Quindi, per pulire il calcare da uno schermo di plastica e trasparente occorre lavarli spesso.

Per pulire possiamo spruzzare un po’ di ammoniaca con uno spray sulla superficie e sulle guide, se si è accumulato anche lì, ma si tratta di un prodotto chimico dannoso alla salute e inquinante per l’ambiente.

Pulire il box della doccia in vetro dalla muffa

Per pulire il vetro è meglio usare l’aceto bianco. Grazie alla sua composizione chimica, l’aceto è l’elemento ideale per la pulizia del vetro perché non lo macchia né lo danneggia, a differenza di altri prodotti commerciali che possono finire per scurirlo.

Basta diluire una tazza di aceto bianco nell’acqua calda e con l’aiuto di un panno, potrete pulire la superficie dello schermo senza problemi.

Aceto e bicarbonato

Per pulire la doccia dalla presenza di muffa puoi trovare una gamma di prodotti per il vetro e il bagno al supermercato, ma l’aceto bianco e il bicarbonato di sodio sono i prodotti migliori per rimuovere non solo il calcare dagli schermi della doccia, ma anche la muffa.

Si tratta di prodotti assolutamente ecologici e atossici, oltre che economici. Una certezza per la salute dei nostri cari!

Tutto ciò che occorre sono due spruzzini, una bacinella, un vecchio spazzolino da denti, dell’aceto bianco, del bicarbonato di sodio e una spugna che abbia anche il lato ruvido.

In uno spruzzino verseremo dell‘aceto bianco assoluto nell’altro una miscela composta da aceto e bicarbonato.

Quindi mescoliamo 1 cucchiaino di bicarbonato con 1 litro d’acqua molto calda finché non si scioglie, quindi lasciamo che si freddi

e trasferiamo la soluzione ottenuto in uno spruzzino e spruzzare su tutto lo schermo.

Lasciare agire per 20 minuti e strofinare la superficie macchiata.

Questo composto basico (alcalino) rende inospitale la doccia alla muffa.

Impiegando sia bicarbonato che aceto possiamo disinfettante in modo naturale e poco costoso.