Whatsapp, la funzionalità segreta del lucchetto che non vi farà più spiare

Con questa funzionalità nascosta saremo in grado di nascondere le nostre chat Whatsapp agli sconosciuti.

Whatsapp è diventato ormai una costante nella nostra vita tanto che ormai lo usano tutti, poco importa se per lavoro o per messaggiare con i nostri cari. D’altro canto però le chat della piattaforma messaggistica, col passare del tempo, possono diventare dei veri e propri archivi privati pieni di contenuti personale sul nostro conto. Foto, video, audio, documenti, conversazioni, password, dati sensibili, dalle nostre chat Whatsapp passa di tutto e di conseguenza dovremo prestare attenzione.

Whatsapp investe molto nella protezione della privacy degli utenti

Se lasceremo incustodito il nostro cellulare, infatti, queste informazioni potranno facilmente cadere vittima di malintenzionati i quali violeranno la nostra privacy senza difficoltà. Nonostante Whatsapp, infatti, si batte da anni per difendere i propri utenti in questo campo utilizzando, ad esempio, la crittografia ed i suoi strumenti interni, il loro sforzo non sembra bastare a fermare questo fenomeno.

Quest’oggi andremo a conoscere, quindi, un applicazione che metterà fine ed un lucchetto alla faccenda. Non abbiamo usato la parola lucchetto per caso perché l’applicazione che andremo a scaricare si chiama Serratura- AppLock. Quest’ultima, grazie alle sue incredibili funzioni, ci permetterà di inserire un “blocco” alle nostre chat che sia esso una password o una verifica tramite impronta digitale.

In arrivo un aggiornamento per la modalità picture in picture

Non solo per Whatsapp però, l’applicazione da noi suggerita sarà utile per proteggere anche altro lasciandoci dormire sogni tranquilli. Fra le novità in arrivo per il social di messaggistica, inoltre, anche un nuovo design per la modalità picture in picture. Quest’ultima fu introdotta nel 2019 e contente di visualizzare un video in un box dedicato, senza che si prenda tutto lo schermo.

In questo modo, quindi, potremo continuare a guardare un video o leggere un articolo dal nostro smartphone mentre rispondiamo ai messaggi. Nello specifico i controlli di Whatsapp non saranno più a schermo mentre guardiamo un video, al loro posto ci sarà una barra dedicata dove in basso a sinistra troviamo il tasto play/pausa, mentre in basso a destra ci sono quelli per passare alla modalità a schermo intero e per chiudere la finestra.