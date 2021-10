Dormire con il cuscino di seta: il segreto per svegliarsi più belle

Quest’oggi, grazie a questa guida, andremo a vedere tutti i vantaggi nel dormire con un cuscino in seta.

Non tutti sanno che tra i vari consigli di bellezza c’è ne uno nascosto ai più, ossia quello di dormire su di cuscini in seta. Persino la nota modella Kourtney Kardashian, su consiglio di un’amica di sua madre, dall’età di 15 anni utilizza solamente federe di seta. Secondo alcuni, infatti, quest’ultimo creerebbe meno attrito rispetto al cotone e al raso diminuendo di conseguenza l’irritazione della pelle, le rughe e l’effetto crespo dei capelli.

La stessa Kourtney Kardashian usa un cuscino in seta

Se volete acquistare una federa in seta, quindi, dovrete tenere in conto la loro momme, un’unità di misura usata per misurare la qualità del tessuto. Nello specifico una singola unità di momme è pari a 4,340 grammi per metro quadrato. Di conseguenza più alto sarà questo numero più morbido sarà il cuscino su cui dormiremo la notte. Per darvi un’idea, la stessa Kardashian riposa su un cuscino di seta slip che ha un valore di momme pari a 19.

Andiamo a vedere, quindi, quali sono i migliori cuscini da acquistare per prenderci cura del nostro aspetto. Il primo consiglio che vi forniamo riguarda la coppia di federe in seta Since Silk. Oltre ad un primo strato in seta gelso pari a 22 momme, infatti, quest’ultimo possiede anche un rivestimento in cotone, utile a tenere fermo il cuscino durante la notte. Fra i vantaggi di questo modello, inoltre, quello di essere ipoallergenico e traspirante, adatto davvero a tutti i gusti. Inoltre, avendo un design a busta eviteremo scoccianti bottoni o cerniere.

Il grado di morbidezza viene calcolato in momme

Passiamo alla federa in seta Yanibest, una delle più consigliate con la sua morbidezza pari a 21 momme. Anche quest’ultima, inoltre, riesce a mascherare la cerniera grazie al suo particolare design. Infine parliamo del modello in seta naturale di Ruike, il quale raggiunge persino le 22 momme. Fra gli altri vantaggi della seta, inoltre, non si può non citare la sua capacità di traspirare, in grado di garantire un ottimo riposo notturno.

Nonostante ai cuscini in seta venga data un pò di attenzione in più, il risultato è fantastico con persone che hanno constatato come i capelli risultino meno crespi e scombinati la mattina. Insomma un piccolo trucco di bellezza che ci permetterà un risveglio già in splendida forma.