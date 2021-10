Termosifoni vecchi da sostituire? La tecnica per farli tornare come nuovi

By

Prima di accendere il riscaldamento, è essenziale pulire l’interno dei termosifoni per migliorarne l’efficienza e la funzionalità, oltre che per evitare odori sgradevoli.

La stagione fredda si avvicina e con essa i mesi in cui un buon sistema di riscaldamento è vitale per proteggerti dalle basse temperature. Quindi è il momento ideale per mettere a punto i termosifoni e utilizzare il sistema di riscaldamento.

Termosifoni come mantenerli puliti

Bisogna tenere presente che i radiatori vengono lasciati accesi per molte ore durante i mesi freddi, ed è facile che accumulino molta polvere dopo tutta l’estate senza essere usati.

È importante liberarli dallo sporco prima di riaccenderli, scopriamo insieme come fare. La pulizia dei termosifoni è essenziale, soprattutto se in casa vivono persone sensibili alla polvere o con allergie.

La pulizia deve essere fatta quando i radiatori sono spenti e freddi, per questo si consiglia di farla in autunno prima di collegarli.

Coprire tutto intorno ai termosifoni con vecchi giornali o stracci umidi sul pavimento per raccogliere meglio lo sporco.

Quando spolverate, ricordate le sezioni posteriori, cioè la sezione che si attacca al muro. Sul mercato sono disponibili spazzole speciali per aiutarvi a raggiungere gli angoli più difficili. La loro forma speciale restringe il passaggio all’interno del termosifone e raggiunge tutte le scanalature.

Pochi gesti prima dell’inverno