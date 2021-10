Muffa e umidità in casa di solito compaiono dal nulla e senza preavviso. E se non agiamo rapidamente, si diffonderanno attraverso le pareti, il legno e altri angoli della casa.

Come eliminare muffa e umidità in casa?

Muffa e umidità in casa

Non sempre vanno insieme, ma è normale che una cosa porti all’altra: l’umidità appare sul soffitto o sulla parete e, se non viene trattata, fungerà da terreno fertile per la muffa, che finisce per associarsi ad essa.

Le muffe e l’umidità compaiono nelle case dove c’è un eccesso di umidità nell’atmosfera, come nel bagno, sia per la pioggia che per l’acqua che cola all’interno delle pareti. Fortunatamente, ci sono modi molto efficaci ed economici per combattere questo problema.

Inoltre possiamo cercare dei trucchi e prodotti per eliminare la muffa e l’umidità nella nostra casa. Sono metodi semplici da applicare, quindi vale la pena metterli in pratica, se subiamo questo flagello.

Scopriamo quali accorgimenti seguire per evitare che si presenti questo sgradevole problema in casa.

Arieggiare spesso la casa

Una delle cause dell’umidità e della proliferazione dei funghi è un ambiente eccessivamente umido. Per questo arieggiare la casa ogni giorno ci permette di ottenere aria secca dall’esterno.

Logicamente questo deve essere fatto solo se l’aria fuori non è più umida dell’interno.

Per muffa e umidità, un detergente per muffe

Se hai della muffa sulle pareti della vasca da bagno, vicino a una finestra o in qualsiasi altro luogo, dovrebbe essere rimossa con un prodotto specializzato, che non solo pulisce ma uccide anche eventuali residui di funghi.

Tuttavia se detestate usare i prodotti chimici o volete risparmiare, ci sono dei sistemi più semplici e i prodotti da usare sono: aceto, bicarbonato di sodio e candeggina.

Aceto

L’aceto può essere utilizzato in molti modi, potete diluirlo in un flacone spray da spruzzare nella stanza per eliminare l’odore di muffa.

Bicarbonato

Il bicarbonato di sodio assorbe l’odore sgradevole della muffa rimasti nell’aria. Distribuite nelle stanze infestate dal cattivo odore delle ciotole contenenti bicarbonato di sodio. Questa operazione va ripetuta cambiando il bicarbonato di sodio per più giorni di seguito.

Candeggina La candeggina viene impiegata oltre che per rimuovere l’odore della muffa, per ucciderla: in casa andrà usata diluita sempre nella dose di una tazze per ogni litro di acqua. Indossare sempre dei guanti di gomma quando utilizzare la candeggina e lasciate aperte le finestre per far circolare l’aria fresca. Inoltre ricordare che se in casa ci sono bambini e animali le parti trattate devono essere risciacquate solo con acqua.

Assorbitore di umidità

Per questi casi è possibile utilizzare un assorbente per l’umidità. Si tratta di una piccola scatola che va messa dentro l’armadio o sotto il letto, questo assorbirà l’umidità per una stagione. Ma ricordate che va cambiata almeno ogni 4 o 6 settimane.

Vernice antimuffa

Vivi in ​​una casa umida e hai intenzione di fare lavori di ristrutturazione? Utilizzare una vernice antimuffa , che ne preverrà la comparsa respingendo l’umidità.

Aspiratore da bagno

Nei bagni è più probabile che compaia la muffa, a causa dell’umidità causata dalla doccia o dalla vasca. Se hanno finestre, è bene ventilare spesso. In caso contrario, dovresti installare una ventola di scarico del bagno .

Sono facili da installare sulla griglia di ventilazione e si attivano automaticamente grazie a un sensore di umidità.

Contro muffa e umidità: deumidificatore portatile

Se vivi in ​​una zona con elevata umidità, ad esempio vicino al mare o in un luogo dove piove spesso, potresti essere interessato all’acquisto di un deumidificatore portatile .

Questo elettrodomestico funziona in modo simile ad una stufa o ad un condizionatore, ma quello che fa è eliminare l’umidità dall’ambiente.