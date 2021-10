Capelli lunghi ma con la frangia: ti sta bene se hai questa forma del viso

I capelli hanno un potere incredibile, i capelli lunghi sono una scelta che vorrebbero fare molte donne, magari con la frangia.

Se nell’adolescenza, la frangia veniva usata per nascondere l’acne in seguito può diventare parte integrante di uno stile. Ma per chi è indicato un taglio di capelli simile? Scopriamo in questo articolo cosa dicono gli hair stylist.

Capelli lunghi, ma con la frangia

I capelli lunghi sono sempre in cima alla lista delle tendenze, attrici del calibro di Penelope Cruz e Monica Bellucci sono tra le attrici magnetiche che hanno optato per i capelli lunghi.

Alcuni studi affermano che una donna con i capelli lunghi è statisticamente più alla ricerca di un partner: più una donna è inserita in una relazione duratura e sentimentalmente soddisfacente, più tende ad avere i capelli corti.

Inoltre un buon taglio di capelli può farsi sembrare più giovane senza bisturi, quindi se hai i capelli lunghi ma sono mesi che vuoi cambiare il tuo taglio di capelli, pensa che potrebbe essere magari solo la frangia.

il problema è sapere se questo taglio sui tuoi capelli lunghi è giusto per te. Per trovare la frangetta giusta e procedere con il taglio di capelli che ti farà apparire al meglio, devi prima considerare la forma del tuo viso.

Capelli lunghi con la frangetta

Che tu abbia un viso tondo, allungato o ovale , il taglio e la lunghezza ideale della frangetta differiscono.

Viso tondo

Quando si ha una faccia rotonda, la lunghezza e la larghezza del viso sono più o meno le stesse, questo può farti apparire un po’ infantile e angelica.

In questo caso l’obiettivo del taglio è portare lunghezza al viso per controbilanciare le curve tonde. Invece, opta per un taglio obliquo. Dovresti anche evitare gli strati corti perché questo taglio aggiunge volume ai lati e farà sembrare il tuo viso ancora più rotondo.

Ciò che non è affatto adatto a un viso rotondo sono le frange dritte, che daranno l’impressione di avere un viso molto piccolo!

Viso quadrato

Per spezzare l’aspetto un po’ dritto e regolare del viso quadrato vuoi un taglio che porti morbidezza e curve ai tuoi lineamenti. Un taglio strutturato è ideale per ammorbidire gli angoli e ammorbidire i tratti.

I tagli graduati e asimmetrici sono perfetti per bilanciare i visi quadrati.

Quando si tratta di frange, meglio evitare l’opzione dritta e spessa. Una leggera separazione laterale è l’ideale per un viso quadrato.

Il viso ovale

Il viso ovale è ben proporzionato, leggermente arrotondato con un mento sottile e una fronte che non è né troppo grande né troppo piccola. Questa è la forma “perfetta” secondo i parrucchieri e si può sperimentare con quasi tutte le acconciature!

La cosa più importante è trovare un taglio che si adatti al tuo viso, evitando strati molto corti sulla parte superiore della testa e frange dritte e spesse.

Viso lungo

Il viso lungo è simile all’ovale, ma è più sottile e più lungo e spesso presenta una grande fronte.

Meglio evitare la chioma troppo lunga, che fanno sembrare il mento allungato verso il basso, e i quadrati troppo corti intorno alle orecchie, che accentuano la lunghezza del viso.

Per i volti con una fronte grande, le frange sono ideali per tagliare la lunghezza del viso. Quando si tratta di acconciature, i capelli portati su un lato si adattano perfettamente alle linee di un viso lungo.

Capelli lunghi con frangia su un viso a cuore

Il viso a forma di cuore è caratterizzato da un mento piccolo, zigomi pronunciati e una fronte ampia. I tratti del viso sono spesso sottili.

I capelli di media lunghezza o lunghi ti stanno benissimo, soprattutto se li indossi con un effetto combinato disordinato.

I capelli troppo lisci o le acconciature troppo rigide dovrebbero essere evitati. Anche i tagli troppo maschili e la frangia troppo folta sono incompatibili con questa forma del viso perché indurirebbero i lineamenti.