Assorbenti, taglio del 50% dell’IVA: quanto risparmierai a fine anno

Buone notizie per tutte le donne: è in arrivo il taglio dell’IVA del 50% sugli assorbenti (Tampon Tax). Ecco quanto si risparmierà rispetto a prima.

Nella Manovra 2022 è presente anche il taglio dell’IVA sugli assorbenti e sui tamponi dal 22% al 10%.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Documento programmatico di bilancio per il 2022” in vista della Manovra, che illustra le principali linee di intervento.

Il documento quantifica le misure inserite nella Manovra e si basa sul quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021.

Fino ad oggi gli assorbenti ed i tamponi erano considerati beni ordinari e l’IVA era fissata al 22%: l’Italia è il paese in cui gli assorbenti hanno i prezzi più elevati in tutta Europa.

Il Regno Unito, ad esempio, ha annullato l’IVA dei tamponi e assorbenti nel mese di gennaio 2021. In Francia l’IVA dei tamponi ed assorbenti è pari al 5,5%, in Germania al 7%, in Ungheria al 27% e in Danimarca è al 25%.

Due anni fa il Governo italiano aveva concesso il taglio dell’IVA al 5% solo per gli assorbenti compostabili e biodegradabili.

Tampon Tax: a quanto ammonta il risparmio?

Il Governo Draghi ha inserito l’intervento per ridimensionare la Tampon Tax nel Documento Programmatico di Bilancio.

Calcolando che una confezione da 14 pezzi costa circa 4 euro e normalmente servono circa due scatole al mese, in media il costo arriva a circa 126 euro in un anno.

Ora, con il taglio dell’IVA di oltre il 50% il risparmio medio si aggira sui dieci euro.

In una nota delle parlamentari e dei parlamentari del Gruppo Pari Opportunità del M5S si legge:

“Le donne aspettano questa misura da anni, ma tutte le forze politiche che si sono alternate al governo negli ultimi decenni hanno clamorosamente fallito su questo fronte”.

Nella nota dell’intergruppo della Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità si legge:

“Il ciclo non è un lusso. Lo diciamo da tempo e da tempo ci impegniamo perché questa consapevolezza diventi un atto concreto”.

Anche Milena Gentile, consigliere comunale del Pd, ha sottolineato l’entusiasmo per la recente decisione del Governo nazionale di ridurre la ‘Tampon Tax’ dalla aliquota del 22% a quella del 10%.

Anche se la Gentile non è contenta della decisione presa dal Governo Draghi in quanto sarebbe stato più equo riconoscere agli assorbenti ed ai tamponi l’aliquota del 4% che si applica ai beni essenziali.

Tampon Tax: l’iniziativa delle Farmacie Comunali di Terni

Le Farmacie Comunali di Terni si sono impegnate ad eliminare l’importo dell’IVA sugli assorbenti e tamponi nei mesi estivi. Si è trattata di un’iniziativa temporanea.