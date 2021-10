Tiziano Ferro ha deciso di condividere con i suoi fan, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, una foto di quando era bambino a cui si legano dei ricordi non proprio piacevoli.

Benché il piccolo Tiziano Ferro della foto condivisa sia sorridente, i retroscena lasceranno l’amaro in bocca anche ai cuori più duri.

Tiziano Ferro festeggia i 20 anni di carriera

Oggi Tiziano Ferro è un cantante amato in tutto il mondo. Non una carriera da poco la sua che, nell’ottobre del 2001 pubblicò il suo primo album che si rivelò, poi, un vero e proprio successo della discografia italiana. Si tratta di Rosso Relativo, il disco che nel 2021 compie vent’anni e a cui il cantante ha dedicato quanto sia stato di rilievo sia per la sua carriera che per chi lo segue.

Per festeggiare i 20 anni è prevista una sorpresa: Rosso Relativo sarà rimasterizzato, conterrà alcune tracce bonus e verrà ristampato sia in cd che in vinile. Il tutto sarà disponibile all’acquisto il 29 ottobre ed il 5 novembre. Intanto, i fan devono segnarsi in agenda la data del 26 ottobre. Quel giorno, infatti, Tiziano Ferro festeggerà con chi lo ama attraverso una diretta su Instagram.

Il 26 ottobre il cantante festeggerà tramite una diretta Instagram: nel frattempo, però, tra i commenti sono tantissimi i fans che raccontano l’importanza di questo capolavoro nelle proprie vite.

Eppure, Tiziano Ferro non è sempre stato amato. Il cantante, infatti, ha rivelato ai suoi fan un dettaglio della sua infanzia piuttosto triste.

La foto di quando era bambino

Nell’immagine che Tiziano Ferro ha deciso di condividere con i suoi fans, attraverso Instagram, si vede un bambino sdentato che indossa una tuta da ginnastica, un caschetto protettivo e dei pattini a rotelle ai piedi. Al collo, un piccolo Tiziano indossa una medaglia. Il bambino sorride nonostante un triste retroscena.

Nella didascalia dell’immagine si legge che Ferro aveva partecipato ad una gara di velocità. Poco prima di scendere in pista, egli aveva sentito che due mamme presenti alla competizione l’avevano indicato ridacchiando per via della sua stazza e delle sue gambe ad X. Anche se ne uscì vittorioso (ecco il perché della medaglia) le due comunque ebbero da ridire facendo riferimento a lui come ‘cicciotto cicciabomba’.

Oggi il cantante ha compiuto 41 anni, ha sposato due anni fa Victor Allen e vive a Los Angeles. Le gambe ad X le ha ancora e, a sua detta, conserva ancora un passo da disagiato che lo accompagna sempre a festeggiare sia le sue vittorie che quelle degli altri.