Occhiaie evidenti: ecco quando sono un segnale d’allarme

Le occhiaie sotto le palpebre inferiori sono comuni negli uomini e nelle donne, possono farti sembrare più vecchio se sono molto evidenti.

Questo inestetismo piuttosto vistoso viene di solito associato alla mancanza di sonno o a periodi di stress.

Occhiaie evidenti, quali le cause

Per quanto le occhiaie possano colpire chiunque , sono più comuni nelle persone che:

, sono più comuni nelle persone che: sono predisposte geneticamente a questa condizione;

nelle persone anziane;

nelle persone anziane; gruppi etnici non bianchi ( più inclini all’iperpigmentazione intorno alla zona degli occhi).

Mentre la fatica può apparire come una spiegazione ovvia per questa condizione, ci sono una serie di fattori che possono contribuire alle occhiaie. Nella maggior parte dei casi, non sono motivo di preoccupazione e non richiedono attenzione medica.

Tuttavia ci sono diversi fattori che contribuiscono alle occhiaie. Alcune cause comuni includono:

Stanchezza – La stanchezza estrema, una eccessiva sonnolenza o semplicemente rimanere alzati qualche ora oltre l’orario normale per andare a letto, può causare la formazione di occhiaie sotto gli occhi. La privazione del sonno può far sì che la pelle diventi opaca e pallida, permettendo ai tessuti scuri e ai vasi sanguigni sotto la pelle di mostrarsi.

La carenza di sonno può anche creare un accumulo di liquidi sotto gli occhi, facendoli apparire gonfi.

Età – L’invecchiamento naturale è un’altra causa comune di questo inestetismo. Quando si invecchia, la pelle diventa più sottile. Si perde anche il grasso e il collagene necessari per mantenere l’elasticità della pelle.

Sforzo oculare – Fissare la televisione o lo schermo del computer può causare uno sforzo significativo sugli occhi. Questo sforzo può causare l’allargamento dei vasi sanguigni intorno agli occhi. Come risultato, la pelle che circonda gli occhi può scurirsi.

Eccesso di sole – La sovraesposizione al sole può far sì che il tuo corpo produca un eccesso di melanina, il pigmento che fornisce colore alla tua pelle. Troppo sole, in particolare per gli occhi, può far scurire la pigmentazione della pelle circostante.

Occhiaie evidenti, quando fare attenzione

Le occhiaie possono apparire molto evidenti ed essere il sintomo di malattie, quali ad esempio la dermatite atopica o le allergie da contatto.

Allergie – Le reazioni allergiche e la secchezza oculare possono scatenare le occhiaie. Quando hai una reazione allergica, il tuo corpo rilascia istamine come risposta ai batteri nocivi.

Anemia – Le occhiaie quando sono evidenti possono apparire come sintomo di anemia: questa patologia si presenta in occasione di una mancanza di globuli rossi o di emoglobina. Con le occhiaie potremmo riscontrare sintomi, quali: vertigini, pallore e stanchezza.

Disidratazione – La disidratazione è una causa comune delle occhiaie. Quando il tuo corpo non riceve la giusta quantità di acqua, la pelle sotto gli occhi comincia a sembrare opaca e gli occhi sembrano infossati.

Genetica – Anche la storia familiare può avere un ruolo importante per lo sviluppo delle occhiaie. Potrebbe essere una caratteristica ereditaria riscontrato all’inizio dell’infanzia, e può peggiorare con l’età o scomparire lentamente.

Malattie della tiroide – Predisposizioni ad altre condizioni mediche come le malattie legate alla tiroide, possono anche provocare occhiaie sotto gli occhi.

Poiché a determinare la presenza delle occhiaie scure, più o meno evidenti concorrono diversi fattori, è fondamentale individuarne la causa così da eseguire il trattamento più appropriato.

Per appurare le cause che hanno determinato l’insorgere di questo evidente inestetismo è necessario rivolgersi ad un dermatologo, il quale fornirà le indicazioni necessarie per correggere la colorazione delle palpebre inferiori.

Trattamento degli occhi cerchiati

Il trattamento per le occhiaie dipende ovviamente dalle cause. Tuttavia, ci sono alcuni rimedi casalinghi che possono aiutare a gestire questa condizione. Alcuni dei metodi più comuni includono:

Applicare un impacco freddo. Il freddo può aiutare a ridurre il gonfiore e restringere i vasi sanguigni dilatati. Questo può ridurre la comparsa di gonfiori e aiutare ad eliminare le occhiaie.

Bustine di tè. Applicare bustine di tè fredde sugli occhi può migliorare il loro aspetto. La caffeina e gli antiossidanti contenuti nel tè sono in grado di stimolare la circolazione sanguigna, restringere i vasi sanguigni e ridurre la ritenzione di liquidi sotto la pelle.

Dormire con un cuscino alto. Mentre la privazione del sonno può avere un ruolo nel produrre quelle borse scure sotto gli occhi, a volte è il modo in cui dormi. Sollevando la testa con alcuni cuscini si evita che il liquido si accumuli sotto gli occhi.