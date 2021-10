Giovanni Muciaccia, chi è il marito di Jo Squillo? scopriamo di più sulla vita privata della bellissima gieffina.

Attualmente, la famosa cantautrice si trova dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. Fuori ad aspettarla c’è la sua famiglia, in particolare suo marito, scopriamo di chi si tratta.

Jo Squillo, Giovanni Muciaccia è suo marito?

Jo Squillo, attivista da sempre per i diritti civili e umani. Una lunga carriera, iniziata nel 1980 con il punk rock, con le Kandeggina Gang. La band si fece notare per un concerto a Milano, in piazza Duomo, quando le componenti della band decisero di provocare, lanciando Tampax “insanguinati” sul pubblico.

Successivamente Jo Squillo lascia il gruppo e pubblica a 19 anni il disco Girl senza paura che contiene brani che fecero molto discutere tra cui: Skizzo Skizzo e Violentami. Anni dopo collabora con i Kaos Rock e tra i componenti di quel gruppo, c’è una persona molto speciale di nome Gianni Muciaccia, il bassista del gruppo.

Ma la carriera di Jo Squillo spicca il volo quando si presenta nel 1991 al Festival di Sanremo insieme a Sabrina Salerno con il brano “Siamo donne”. Successivamente debutta come conduttrice televisiva nel 1993 quando presenta diverse trasmissioni importanti.

Lei è una showgirl, cantautrice e conduttrice, nota al pubblico per il suo spirito anarchico e il carattere ribelle, nel corso della sua vita ha collezionato diversi successi che l’hanno resa grande. Ma scopriamo di più su suo marito, sicuramente conoscete bene il suo nome.

Chi è la dolce metà della gieffina?

Jo Squillo è sposata con Gianni Muciaccia con cui è legata dagli anni Ottanta. Molti di voi penseranno che sia la moglie dello storico conduttore di ‘Art Attack’, ma non è così. Si tratta di un caso di omonimia perché il marito di Jo Squillo non è affatto quel Giovanni Muciaccia, infatti come abbiamo detto in precedenza, l’uomo è un bassista.

I due si amano follemente, come il primo giorno, nel 1984, lei scrisse un brano che fu una vera e propria dichiarazione d’amore all’uomo “I Love Muchacha”. La canzone è stata anche presentata al Festivalbar di quell’anno e ha avuto un grande successo.

La coppia ha collaborato tantissimo tempo insieme nel mondo della musica rock, ma chiusa l’esperienza di Kaos Rock, lui cavalca l’onda della new wave e diviene direttore artistico e produttore discografico, producendo i lavori della moglie. Lui è anche regista di TV Moda, storica trasmissione fondata da Jo Squillo.

La coppia non ha avuto figli, la cantautrice, durante un’intervista ha spiegato: “Dobbiamo fare un lavoro forte per ottenere il cambiamento culturale. Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo”.

Jo Squillo e Gianni Muciaccia sono davvero molto uniti e affiatati. Lei attualmente è una gieffina della sesta edizione del Grande Fratello Vip, magari avremo modo di conoscerlo meglio se farà qualche sorpresa alla bellissima cantautrice, nel corso delle prossime puntate.