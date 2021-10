Al Bano Carrisi non esce mai senza il suo cappello. E’ stato lui stesso a raccontare il motivo che è più triste di quel che si crede.

Un panama bianco, questo il cappello di Al Bano che è diventato un vero e proprio tratto distintivo dell’amato cantautore pugliese.

Al Bano e il suo cappello: non solo un accessorio di stile

Nelle prime apparizioni pubbliche, il panama bianco indossato da Al Bano Carrisi sembrava un semplice accessorio di stile. Che sia estate oppure inverno non importa, il cappello è sempre lì, sulla testa del cantautore pugliese.

Nel corso degli anni, Al Bano non si è mai separato da questo accessorio tanto che, nei suoi fan, ha destato non pochi sospetti. Che nasconda qualcosa oppure che non voglia mostrare una pelata imminente?

Del resto, non è il primo personaggio famoso ad indossare qualcosa che lo caratterizzi. Basti pensare al foulard indossato da un altro celebre cantautore: Lucio Battisti. C’è chi indossa sempre lo stesso oggetto a mo’ di portafortuna, chi non si separa mai da un accessorio perché è un tratto distintivo di stile, i motivi sono i più diversi.

In realtà, Al Bano non si separa mai dal suo cappello per un motivo ben preciso, che lui stesso ha dichiarato al grande pubblico. Nel corso di un’intervista a Simona Ventura, egli ha deciso di svelare l’arcano.

Un legame affettivo

Poco prima del Festival di Sanremo, nel corso di un’intervista rilasciata a Simona Ventura, Al Bano ha raccontato che anche il defunto padre indossava sempre un cappello. Nel corso della sua ospitata raccontò anche tanti aneddoti legati ad una vita semplice. Indossando un cappello a sua volta, è come se il cantautore brindisino si sentisse ancora legato alla figura paterna. Una sorta di marchio di fabbrica della famiglia Carrisi. La questione è stata sollevata da un partecipante de Il Collegio.

Chi sosteneva che Al Bano, in realtà, stia perdendo i capelli ed il cappello sia un modo per nasconderlo, non è stato smentito. Lo stesso Al Bano, infatti, nel corso dell’intervista alla Ventura, ha affermato che sì, sta perdendo la sua folta chioma. Il cappello di Al Bano, dunque, ha una doppia funzione. Sicuramente, nel suo guardaroba ne vanta tanti, sempre uguali, da sfoggiare anche a Ballando con le Stelle, la trasmissione Rai a cui sta partecipando come ballerino insieme ad Oxana Lebedev che si è infortunata al piede.