Jovanotti e il tradimento della moglie | Dopo anni spunta il nome dell’amante

L’amato cantautore Lorenzo Jovanotti, tempo fa è stato tradito dalla moglie Francesca Valianti. L’amante è un suo amico e collega che il grande pubblico ha imparato a conoscere.

La coppia formata Jovanotti e Valianti ha subito una battuta d’arresto a causa di un tradimento da parte di lei. I due staranno ancora insieme?

Jovanotti è stato tradito dalla moglie

I fan non si sarebbero mai aspettati che Jovanotti, uno dei cantautori che meglio scrive d’amore, sarebbe stato tradito dalla moglie. Anni fa, infatti, Francesca Valianti, ha tradito suo marito.

La coppia ha sempre mostrato un amore idilliaco che, nel 2021, ha compiuto ben 13 anni. Dalla loro relazione è nata anche una figlia nel 1998, Teresa Cherubini. Proprio lei, nota con lo pseudonimo di TerryWho, ha deciso di esporsi ai riflettori per raccontare di aver avuto un cancro.

Un periodo difficile, dunque, per la coppia rappresentato, probabilmente, da una grande e profonda crisi che ha portato la moglie di Jovanotti ad avvicinarsi ad un collega del marito. Una scappatella, quella di Francesca, che non è passata inosservata ne ai teleobbiettivi dei paparazzi, ne alle fotocamere degli smartphone dei fans.

Nonostante il flirt, Jovanotti non ha deciso di intraprendere la strada più semplice. Anzi, da tutta questa vicenda ne ha tratto un insegnamento. La coppia, infatti, è ancora insieme. Nel corso di un’intervista rilasciata da Jovanotti alla rivista femminile Donna Moderna, il cantautore ha affermato che, il tradimento di Francesca, per lui ha rappresentato un segnale. Un modo per la moglie di richiamare la sua attenzione. Per questo, è stato un motivo di riflessione per lui, il quale ha capito dove aveva sbagliato.

L’amante? Un volto noto della tv

La moglie di Jovanotti, Francesca Valianti, è stata sotto i riflettori per aver avuto un flirt con un altro famoso della tv. Si tratta di Giuseppe Cruciani, detto Beppe, conduttore radiofonico de La Zanzara.

Fotografa, classe 1969 e sempre lontana dai riflettori, Francesca Valiani è stata definita da Jovanotti ragazza magica. Lei era un’amica della sorella del cantante Anna. Si conoscevano sin da ragazzini. Il tradimento con Cruciani avvenne nel 2002 prima che lei e Jovanotti convolassero a nozze nel 2008.

Oggi la coppia, più affiatata che mai, vive a Cortona dopo aver trascorso un breve periodo in America. Oggi Francesca viene definita dal marito come molto ambiziosa, ha pubblicato un libro ed è seguitissima sui social, dove condivide i suoi scatti. E’ lei stessa ad occuparsi del brand creato dal cantante: Sole Luna.