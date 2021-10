Alba Parietti, affranta dal dolore: il triste annuncio sui social

Alba Parietti commuove il web. Il triste post sui social lascia tutti senza parole.

Alba Parietti addolorata. Il commovente post pubblicato su Instagram ha lasciato i followers basiti.

Il triste post di Alba Parietti

Alba Parietti è una nota showgirl e personaggio televisivo italiano, ex moglie di Franco Oppini e mamma di Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Qualche giorno fa, il 17 ottobre, insieme al figlio, la nota showgirl italiana ha pubblicato su Instagram un post ricordando Luana, l’ex fidanzata di Francesco morta a 25 anni a causa di un terribile incidente stradale.

Alba conosceva molto bene la ragazza e la sua morte le ha procurato un profondo dispiacere. Nelle scorse ore però l’ex moglie di Franco Oppini ha affidato nuovamente ai social un triste ricordo, pubblicando una foto con una didascalia che ha intristito i fan. Ecco che cosa ha raccontato Alba Parietti.

Il dolore della showgirl

Luana è scomparsa 15 anni fa e la sua vita è stata strappata brutalmente una fredda notte di ottobre mentre tornava da lavoro. Alba conosceva molto bene Luana e la morte della ragazza l’ha profondamente addolorata.

Nelle scorse ore però la mamma di Francesco Oppini ha affidato nuovamente ai social il suo dolore, pubblicando un post che ha lasciato tutti senza parole. Alba Parietti ha voluto ricordare la scomparsa della sua adorata nonna.

La showgirl ha pubblicato una foto della donna e una didascalia molto emozionante. Alba ha scritto che il mese di ottobre per lei è pieno di dolore da ricordare. In queste ore il pensiero va alla sua cara nonna Lorenza Giai Merlera, la mamma di sua mamma che è stata per lei come ha scritto nel suo post, una compagna di giochi dolce, tenera e fragile.

La donna purtroppo soffriva da tanto tempo ma non si mostrava mai fragile alla sua adorata nipote Alba a cui ha riservato grandi e meravigliosi sorrisi e abbracci fino a qualche istante prima della sua dipartita.

Il posto di Alba ha commosso tutti i suoi seguitori. Molti si sono stretti intorno al suo dolore e hanno avuto per lei un pensiero carino. Tantissimi commenti sono arrivati alla bella showgirl che si è sentita compresa e confortata dall’affetto dei suoi amatissimi fan.