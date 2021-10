Rossella Brescia e la lotta contro la malattia: “soffro di…”

Rossella Brescia, pochi mesi fa, si è lasciata andare ad un racconto davvero drammatico, infatti, ha confessato di aver scoperto di avere una malattia terribile: scopriamo cosa ha rivelato.

Recentemente, la ballerina ha svelato di aver sofferto molto a causa di una malattia che l’ha portata ad avere dolori allucinanti: scopriamo il nome di questa patologia terribile che colpisce le donne.

Rossella Brescia, il duro periodo

Classe 1971, nata in provincia di Taranto, a Martina Franca, il 20 agosto sotto il segno del Leone. Lei non ha bisogno di presentazioni, è una ballerina e conduttrice in radio e in tv di successo.

Si è fatta soprattutto conoscere ed apprezzare come insegnante di danza nella famosa scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma la sua carriera è iniziata nei primi anni ’90, quando vince il titolo di Miss Sorriso Puglia. Successivamente ha debuttato in tv in qualità di ballerina nellcorpo di danza di Tutti a casa e di molti altri programmi Rai e Mediaset.

Per quanto riguarda la vita privata, si è sposata nel 2000 con Roberto Cenci ma si sono lasciati nel 2004 con la separazione annunciata tramite un comunicato stampa. In seguito si è legata con l’amore della sua vita, il noto coreografo e regista Luciano Cannito con il quale ha finalmente ritrovato la serenità.



Nonostante Rossella abbia avuto una carriera impeccabile, i momenti drammatici non sono mancati. Sicuramente uno dei più terribili è stato quando ha scoperto della sua malattia.

Lei ha sempre desiderato un figlio dal suo compagno, ma non è facile:, infatti, ha spiegato: “Stiamo addirittura cercando di avere un figlio, nonostante la malattia comporti anche un rischio di infertilità“. Scopriamo di più su questa dolorosa patologia.

La terribile malattia

Nel corso di un’intervista rilasciata al sito ‘ok-salute.it‘, Rossella Brescia si è lasciata andare a delle rivelazioni davvero toccanti. La ballerina ha svelato di aver avuto sempre un ciclo mestruale abbondante, accompagnato spesso da uno strano gonfiore e da molti dolori.

I medici le hanno sempre detto che era una semplice colite, purtroppo dopo svariato tempo ha scoperto che questa diagnosi era completamente sbagliata: “Nessuno si era accorto che il mio problema si chiamava endometriosi, una malattia che colpisce molte donne ed è dovuta alla presenza anomala di cellule dell’endometrio“.

Nel tessuto che riveste la parte interna dell’utero, si presentano alcune cellule che provocano sanguinamenti interni e infiammazioni e questo porta davvero tantissimo dolore. La donna è stata operata con un intervento di laparoscopia e dopo quell’operazione si è sentita sicuramente meglio, anche se alcune fitte sono ritornate.

Purtroppo, lo stress non aiuta e così si è formato anche un fibroma grandissimo, per questo, Rossella si è sottoposta ad una seconda operazione con tre giorni di ricovero e un periodo di convalescenza.

Dopo poco ha ripreso in mano la sua vita e attualmente fa sempre molto movimento fisico e pratica anche yoga. La ballerina ha vissuto dei momenti drammatici, ma grazie alla sua forza è riuscita a rialzarsi da uno dei periodi più brutti della sua vita.