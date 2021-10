Avete visto com’è diventato il figlio di Raoul Bova? Che schianto!

By

Il bellissimo figlio di Raoul Bova

Da 5 anni Raoul Bova è legato alla modella e presentatrice Rocio Morales e dalla loro unione sono nate due splendide bambine, Luna venuta al mondo nel 2015 e Alma nata invece nel 2018.

Prima di incontrare la bellissima spagnola, l’attore più amato del piccolo e del grande schermo è stato sposato con Chiara Giordano, avvocato matrimonialista molto famosa e conosciuta in Italia.

I due sono stati sposati per oltre 10 anni ma poi hanno deciso di lasciarsi. L’addio è avvenuto nel 2013 ma a quanto pare Raoul e Chiara sono rimasti in ottimi rapporti. In più occasioni sui social sono apparsi infatti insieme anche ai loro figli festeggiando i successi della famiglia che nonostante la separazione è rimasta comunque molto unita.

Raoul Bova è padre dunque di quattro figli: Alessandro e Francesco nati dal matrimonio con Chiara Giordano e Luna e Alma nate dalla relazione con la showgirl e attrice spagnola Rocio Munoz Morales.

La trasformazione sorprendente del figlio dell’attore

Raoul Bova è padre di quattro figli, due maschi e due femmine. I due uomini, Alessandro e Francesco sono nati dal suo matrimonio con l’ex moglie Chiara Giordano, avvocato matrimonialista.

Il primogenito dell’ex coppia è un giovane promettente e sogna di farsi strada nel mondo dell’arte. Non è interessato dunque ai riflettori e al cinema ma soltanto alla pittura e alla fotografia. Qualche tempo fa, il ragazzo ha debuttato a Roma con la sua prima mostra personale e per l’occasione Raoul e a Chiara si sono riuniti per festeggiare il lieto evento.

Per la sua prima mostra a Roma, il giovane ha esposto opere di tutti i generi da lui realizzate: statue, quadri, fotografie e creazioni artistiche. I genitori sono rimasti stupiti dalla sua bravura e sui social hanno espresso il loro grande orgoglio.

Alessandro vuole continuare gli studi d’arte e trasferirsi a Milano, la città per eccellenza della moda e dell’arte. Ha le idee, insomma, molto chiare sul suo futuro.

Oggi Alessandro è un giovanotto di 21 anni, alto e bello come il papà. I suoi lineamenti dolci e delicati sono proprio uguali a quelli dell’attore dal quale ha preso anche gli occhi buoni e il sorriso smagliante.

Il bimbo timido e paffutello di qualche anno fa ha lasciato il posto a un aitante uomo, bello come il sole e dal futuro promettente.