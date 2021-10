Trono Over, discusso cavaliere si è sposato | I fan sono basiti

Uomini e donne: famoso ex cavaliere del parterre maschile è convolato a nozze. I fan sono senza parole.

Ex protagonista di Uomini e donne è convolato a nozze. Ecco di chi si tratta e chi ha sposato. Tutti i dettagli.

Trono Over, fiori d’arancio per un ex cavaliere di Uomini e donne

Uomini e donne è il famoso dating show di Canale 5 che da ben 25 anni tiene compagnia ai telespettatori italiani. L’obiettivo del programma condotto da Maria De Filippi è quello di aiutare giovani e meno giovani a trovare l’amore.

In tanti anni di trasmissione Queen Mary, come è stata soprannominata carinamente dai fan, ha fatto da Cupido a molte coppie che ancora tutt’oggi stanno insieme e hanno messo su splendide famiglie.

Nelle scorse ore, i followers mariani sono venuti a conoscenza di una notizia che li ha lasciati basiti. Un noto è un ex cavaliere di Uomini e donne nonché personaggio molto discusso del parterre maschile è convolato a nozze.

Di chi stiamo parlando? Ecco svelata la sua identità.

Chi è l’ex cavaliere ‘mariano’ che è convolato a nozze

Fiori d’arancio per un ex cavaliere di Uomini e donne. Il personaggio in questione ha fatto molto discutere per la sua partecipazione al dating show di Canale 5.

In passato, ha avuto una relazione con la dama Pamela Barretta. La loro storia molto turbolenta è terminata per i presunti tradimenti di lui. Di chi stiamo parlando? Chiaramente di Enzo Capo.

L’ex cavaliere del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi nelle scorse ore è convolato a nozze con la sua storica fidanzata, Lucrezia. La coppia si è unita in matrimonio a Stoccarda ed entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram le foto del tanto atteso giorno.

I fan della De Filippi e del Trono Over di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente il percorso travagliato di Enzo Capo a Uomini e donne. L’imprenditore napoletano aveva lasciato lo studio con la pugliese Pamela Barretta.

I due per un certo periodo hanno anche convissuto ma poi, durante il lockdown è arrivata la rottura ed Enzo è ritornato dalla sua storica compagna.

Dopo la separazione dalla dama, solo qualche mese dopo la rottura con Pamela, Enzo Capo ha fatto una bellissima proposta di matrimonio a Lucrezia fissando con lei la data del matrimonio. Il 16 ottobre 2021 i due si sono detti ufficialmente sì.

La coppia è bellissima. Lei, Lucrezia per l’occasione ha indossato un abito bianco lungo con le spalle scoperte e i capelli sciolti mentre lui, Enzo, un classico completo nero che ha messo in risalto tutta la sua eleganza e il suo fascino.

Che dire, auguri agli sposi!