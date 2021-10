WhatsApp: in arrivo sul tuo telefono la funzionalità che ancora non conoscevi

Novità in arrivo per gli utenti di WhatsApp: ecco quali sono le funzionalità che ancora non conosci perfettamente. Da quanto annunciato si tratterebbe di una nuova interessante funzionalità che metterà alla prova i concorrenti.

WhatsApp da sempre punta al miglioramento costante del proprio servizio di messaggistica. L’applicazione oltre a permettere lo scambio di messaggi di testo, consente la condivisione di foto, video e tanto altro.

Tramite le note vocali è possibile scambiare informazioni con il proprio interlocutore in modo più facile, veloce e comodo.

WhatsApp si sta preparando a fornire nuove funzionalità come l’ultima opzione vista, una pagina dei dettagli del gruppo ridisegnata e una nuova funzione di chat che scompare.

WhatsApp sta lavorando su una serie di funzionalità che sono programmate per essere rilasciate nel prossimo futuro.

L’azienda intende introdurre una nuova funzione di chat che scompare e una pagina di informazioni di gruppo rivista. Con WhatsApp sarà possibile scambiare film o fotografie ad alta risoluzione.

Nuove funzionalità di WhatsApp

Nelle impostazioni sulla privacy, il servizio di messaggistica WhatsApp dovrebbe introdurre un’opzione “I miei contatti tranne“, che consentirà agli utenti di abilitare l’ultima volta per particolari contatti. Secondo diverse fonti la nuova opzione sarà disponibile per gli utenti iOS e Android.

Chat che scompaiono

Sarà introdotta una nuova funzione di chat che scompare. La funzione di dissolvenza pianificata delle chat “convertirà automaticamente i nuovi thread di chat in chat effimere“. Questo è reperibile nelle impostazioni sulla privacy. Dopo averlo abilitato, tutte le comunicazioni in qualsiasi nuova chat o gruppo dovrebbero scomparire dopo un breve periodo di tempo.

Editor per immagini di gruppo, ma anche una pagina di informazioni di gruppo ridisegnata

WhatsApp starebbe lavorando a una nuova funzione di editor di icone di gruppo, che è stata scoperta nella versione beta di Android 2.21.20.2. Quando un utente non dispone di un’immagine per un gruppo, la nuova funzionalità consentirà di generarne rapidamente una. Uno sarà anche in grado di selezionare il colore di sfondo dell’icona. WhatsApp può anche includere emoticon e adesivi come opzione.

Immagini in adesivi

L’App di messaggistica è progettata per includere una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di trasformare le immagini in adesivi. Quando la funzionalità diventa disponibile per gli utenti, si noterà una nuova icona adesiva accanto alla barra dei sottotitoli.

Whatsapp, video e fotografie ad alta risoluzione

WhatsApp comprime drasticamente film e foto in modo che gli utenti li inviino ai loro contatti il più rapidamente possibile. Tuttavia, non tutti sono soddisfatti dell’invio di supporti di bassa qualità. L’azienda aggiungerà presto una nuova funzione all’app che consentirà agli utenti di scegliere la qualità dei caricamenti di video o foto.