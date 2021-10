Come far crescere i capelli più velocemente: i semplici passi

Con questa guida andremo a vedere come far ricrescere i capelli in maniera rapida e veloce mettendo in pratica alcuni semplici consigli.

Quante volte per colpa di un taglio sbagliato abbiamo desiderato che i nostri capelli crescessero di nuovo rapidamente. Grazie a questa guida oggi vedremo come si può accelerare il processo di crescita. Ovviamente questi saranno solo consigli e non una cura miracolosa, ma saranno comunque in grado di migliorare lo stato di salute del capello e dei follicoli, migliorando il tempo di ricrescita. I consigli riguarderanno inoltre, maggiormente le abitudini e alimentari e mantenere un corretto stile di vita.

Persino lo stress può incidere sulla ricrescita dei capelli

In primis bisogna stare attenti allo stress. C’è un ormone, infatti, chiamato cortisolo che in maniera indiretta agisce sulla crescita della nostra chioma. L’ormone, dunque, agendo sui follicoli rallenta di conseguenza la crescita dei nostri capelli. Lo stress, inoltre, può anche portare alla caduta dei capelli. Per combattere lo stress consigliamo uno stile di vita sano evitando di fare le ore piccole e aggirando i ritmi troppo frenetici a cui siamo sottoposti, ritagliandoci infine del tempo per noi stessi.

Un altro consiglio è quello di non lavare i capelli troppo spesso, altrimenti si rischia un sensibile abbassamento del sebo. Il numero di lavaggi consigliati in una settimana, quindi è di 2 o 3 volte in base al vostro tipo di capello. Chi ha i capelli particolarmente grassi, sappiamo come avrà difficoltà a diminuire i risciaqui, di conseguenza potreste usare lo shampoo a secco o del borotalco. Il terzo consigliamo che vi proponiamo riguarda il massaggiare il cuoio capelluto.

Per impedire la caduta non dovremo lavarli più di 3 volte a settimane

Così facendo miglioreremo la circolazione sanguigna stimolando i già citati follicoli. Ogni volta che ci laviamo i capelli quindi, effettueremo con i polpastrelli un massaggio alla nostra testa, con lievi movimenti circolari. Questa operazione inoltre, ci ridurrà anche lo stress accumulato aiutandoci anche sul primo punto che abbiamo visto. Un altro alleato da non sottovalutare nella ricrescita dei capelli è l’olio di rosmarino.

Anche le maschere facciali possono essere utili in queste situazioni. Il nostro consiglio infatti, è di farne almeno una a settimana in modo da stimolare costantemente i nostri follicoli. Insomma sono davvero tanti i modi in cui potremo accelerare la nostra ricrescita e ottenere nuovamente una lunga chioma fluente.