Elisa Isoardi, che fine ha fatto dopo il rifiuto di Pier Silvio: eccola oggi

Che fine ha fatto Elisa Isoardi dopo il rifiuto di Pier Silvio Berlusconi? Ecco che cosa sta combinando l’ex conduttrice de La Prova del cuoco. Tutti i dettagli.

Che fine ha fatto Elisa Isoardi? Dopo la sua esperienza all’Isola dei famosi di lei si sono perse le tracce, televisivamente parlando. Cosa è accaduto alla conduttrice ve lo sveliamo noi.

Che fine ha fatto Elisa Isoardi

Elisa Isoardi è un’amatissima conduttrice italiana, per tanti anni al timone de La prova del cuoco, il programma lasciatole in eredità dalla collega Antonella Clerici. Dopo aver lasciato la Rai, la Isoardi è stata accolta con grande affetto sulla rete del Biscione, la grande famiglia di Mediaset.

La Isoardi ha debuttato sulla rete avversaria partecipando all’ultima edizione de L’Isola dei famosi, il survivor game condotto da Ilary Blasi.

Purtroppo l’avventura di Elisa si è conclusa piuttosto velocemente a causa di un incidente capitatole sull’isola: un lapillo incandescente le ha ferito un occhio e l’ex reginetta è stata costretta a ritornare d’urgenza in Italia per sottoporsi a controlli accurati.

Dopo la fine della sua esperienza nel survivor game, sembrava che per lei si fossero aperte le porte di Mediaset con tanti nuovi programmi da affidarle. Qualcosa però non è andato nel verso giusto. Che fine ha fatto Elisa Isoardi? Ecco svelato il mistero.

Il futuro lavorativo dell’ex naufraga

Dopo la fine de L’Isola dei famosi si era parlato di un debutto della Isoardi in casa Mediaset con tanti nuovi programmi creati su misura per lei. Per settimane si sono rincorse voci di trasmissioni di cronaca, attualità, salute e bellezza di cui doveva essere al timone ma nei fatti purtroppo niente si è concretizzato per l’ex naufraga.

Pier Silvio Berlusconi ha affermato in più occasioni che in realtà non si era mai parlato di programmi Mediaset da affidare all’ex naufraga e che si è trattato semplicemente di una fake news.

Che cosa ne sarà dunque del futuro lavorativo di Elisa Isoardi? Orfana della trasmissione La Prova del cuoco, la presentatrice si è rimboccata le maniche e ha colto un’altra opportunità straordinaria.

Sembra proprio che l’ex naufraga potrebbe presto tornare alla conduzione di un nuovo cooking show dal titolo La ricetta delle 12. Non abbiamo ancora conferme ufficiali ma la conduttrice è stata paparazzata in giro per l’Italia impegnata in un lungo viaggio culinario in varie regioni, incontrando anche alcuni volti noti dello storico programma di Rai 1 La Prova del cuoco.

La Isoardi non ha fatto ancora menzione alcuna circa il nuovo programma ma siamo sicuri che la rivedremo presto in TV a tenere compagnia ai telespettatori che tanto la amano.