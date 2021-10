Se vai a letto presto risparmi tanti soldi: la regola che non ti aspetti da rispettare sempre

Dormire di più fa bene alla salute, ma aiuta a risparmiare di più? Lo sapevi? I buoni risparmiatori dormono sogni tranquilli: è quanto ha messo in evidenza l’intervista del sondaggio State of America’s Sleep.

Dormire di più aiuta a rilassare il corpo, a proteggere il buon funzionamento degli organi, a migliorare l’attenzione, a dimagrire e a ridurre lo stress.

Il cortisolo, l’ormone dello stress, viene rilasciato e aumenta ogni volta che incontriamo una minaccia o uno stato d’ansia: si pensi, ad esempio, al reperire bollette all’interno della cassetta postale oppure sapere che a lavoro ci sono problemi da risolvere.

In una giornata il nostro organismo ha livelli di cortisolo più bassi intorno a mezzanotte, momento in cui la maggior parte di noi si corica a riposo per rilassare il proprio corpo e la mente.

Risparmiare soldi per migliorare la qualità del sonno

Secondo diversi studi risparmiare può aiutare a massimizzare la qualità del sonno. Da un’intervista di 2.000 persone del sondaggio State of America’s Sleep, è risultato che un terzo si è qualificato come eccellente dormiente.

Il 59% degli intervistati ha affermato di risparmiare denaro regolarmente per coprire le spese domestiche impreviste e il 52% ha affermato di risparmiare regolarmente per fare fronte alle spese, una volta ritiratosi dal mercato occupazionale.

Contrariamente a questo gruppo, coloro che non investono costantemente denaro e non risparmiano soldi hanno molte meno probabilità di dormire un sonno di qualità.

Come risparmiare soldi per dormire sogni tranquilli?

Impostiamo una buona strategia che ci consenta di risparmiare anche un solo euro al giorno. I trucchi per risparmiare in un anno sono semplici, ma serve tanto impegno ed un pizzico di buona volontà.

Anche gli spiccioli contano

Anche se non hai tantissimi soldi da metterti da parte perché non lavori e studi, metti all’interno di un salvadanaio i centesimi e gli euro in moneta. Una buona prassi è mettere via anche i centesimi, i resti della spesa e ogni moneta affinchè tu possa avere un gruzzolo da parte di centinaia di euro. Non male per iniziare!

Fai la spesa una volta la settimana

Risparmia sulla spesa: leggi attentamente i prezzi, organizza la tua spesa con cadenza settimanale e preferisci l’acquisto di prodotti freschi e dai libero sfogo alla preparazione delle ricette vegetariane.

Vai a letto presto e riposa tranquillamente

Risparmiare quotidianamente anche un solo euro ti consentirà di dormire sogni tranquilli: coricati a letto presto la sera, bevi una camomilla rilassante ed evita di sperperare soldi nei locali notturni. Puoi concederti solo una serata all’insegna del divertimento notturno!

Ogni sera a casa ti aiuta a mettere da parte soldi e a ridurre i livelli di cortisolo. Di conseguenza potrai dormire sogni più rilassati e goderti un sonno eccellente.