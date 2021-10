Anticipazioni Tempesta d’amore: Maja confessa un segreto sul padre

By

Ecco le anticipazioni sulla soap opera tedesca Tempesta d’amore, in onda dal lunedì alla domenica su Rete 4 alle 19:50. Vediamo che cosa accadrà nelle prossime puntate.

Scoppiettanti e ricche di colpi di scena le prossime puntate di Tempesta d’amore, la soap opera tedesca che tanto piace ai telespettatori italiani. Vediamo che cosa succederà nei prossimi episodi.

Tempesta d’Amore, le confessioni di Maja

Che cosa vedremo nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Le anticipazioni sono davvero succulente.

Dopo qualche momento di esitazione, Maja, deciderà di voler raccontare tutta la verità all’ex fidanzato Florian Vogt rivelando un segreto che sconvolgerà per sempre i loro rapporti.

A seguito di una lunga serie di bugie e inganni, Maja e Florian decidono di mettere fine alla loro relazione. Intanto Erik Vogt, il fratello di Florian, fa una scoperta incredibile. Il ragazzo viene a sapere che il padre di Maja è ancora vivo e approfitta di queste informazioni per ricattare la ragazza manipolando il fidanzato.

Maja si rincontra poi con Florian il quale le confessa di essere ancora innamorato di lei. Di fronte a questa dichiarazione, la ragazza sente di non poter più mantenere questo segreto che si porta nel cuore da tempo e decide dunque di confessare all’ex fidanzato che Lars, il nuovo barman del Furstenhof non è il suo fidanzato ma un’altra persona.

L’uomo altri non è che Cornelius, il padre della giovane Maja. Florian chiaramente rimarrà sconvolto nell’apprendere questa rivelazione, decidendo però di tenere questa notizia per sé e di non rivelarla al fratello Erik.

La verità su Lars

Dopo aver appreso questa notizia sconvolgente, Florian deciderà di affrontare faccia a faccia Cornelius dato che è convinto che l’uomo stia manipolando Maja. Nelle prossime puntate, Maja e Cornelius metteranno Florian davanti alla verità mostrando al ragazzo la cartella clinica che svela la vera identità dell’uomo.

Intanto il giovane apprenderà che Maja e il padre sono convinti che il fratello Erik sia responsabile dei loro guai finanziari. Florian decide dunque di investigare e grazie a Shirin riesce ad intrufolarsi nella stanza di Erik dove troverà le prove della sua colpevolezza.

Florian troverà infatti una cartolina che Erik ha utilizzato per ricattare Maja. Proseguono poi anche gli intrecci tra Shirin e Max. La donna continuerà a rifiutare l’amore di Max il quale troverà conforto in Vanessa.

Quest’ultima, segretamente innamorata di Max, deciderà di dichiararsi a lui scrivendogli una poesia d’amore. La lettera però verrà trovata per caso da Shirin e Max fingerà di averla scritta lui per lei. Nei prossimi episodi, Max si rivolgerà a Vanessa chiedendo aiuto alla ragazza per conquistare il cuore di Shirin.