Hai mai visto la casa del principe italiano Emanuele Filiberto? Letteralmente pazzesca

Hai mai visto la casa del principe italiano Emanuele Filiberto. È un immobile pazzesco da sogno, le cui foto fanno sognare. Ecco dove vive l’elegante principe d’Italia.

Elegante, colto e raffinato: stiamo parlando del Principe Emanuele Filiberto, che vive lontano dall’Italia a causa del regime di esilio previsto dalla Costituzione repubblicana per i discendenti maschi degli ex Re d’Italia.

Nel 2002 ha fatto rientro in Italia e ha partecipato al programma condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle”.

Ha partecipato al Festival di Sanremo e si è aggiudicato il secondo posto con la canzone Italia amore mio, insieme con Pupo e il tenore Luca Canonici.

Il Principe Emanuele Filiberto ha partecipato anche al talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Amici.

Il membro di Casa Savoia vive nel Principato di Monaco insieme alla sua famiglia, alla moglie Clotilde Courau e le loro due figlie, Vittoria Chiara e Luisa, in un’abitazione da sogno, in uno dei luoghi più belli del pianeta.

Non sono state pubblicate foto con particolari dettagli all’interno della sua abitazione, ma dovrebbe comunque essere arredata da sfarzosi mobili e importanti oggetti che ripercorrono la storia della famiglia reale.

Emanuele è cresciuto in Svizzera e possiede un’abitazione da sogno a Ginevra: si tratta di una villa immersa nel verde. L’interno è un vero e proprio museo: si possono trovare dipinti, sculture, lampadari importanti e cristalli.

La costruzione è in pieno stile anni ’70 ma con alcuni esemplari d’arte contemporanea. Il salone dell’abitazione elvetica ha colori chiari, che tinteggiano le pareti, il divano ed il classico tavolo da pranzo.

Il principe Emanuele Filiberto possiede un’abitazione anche a Parigi: nel luglio 2019, è stata presa di mira da un gruppo di malviventi che hanno scassinato tutte le serrature e sono riusciti ad entrare nell’abitazione del Principe. Secondo quanto riportato da Le Parisien, i malviventi riuscirono a portare vie ben 500.000 euro.

Il bottino rubato dalla casa parigina del membro di Casa Savoia era costituito da gioielli, tra cui anche l’anello di fidanzamento regalato da Emanuele alla moglie.

“È come se mi avessero portato via 40 anni di vita…Per fortuna non eravamo in casa, non c’erano le bambine, non c’ero io con Clotilde. Solo il pensiero di vivere un’esperienza del genere mi raggela. Resta l’amarezza di un pezzo di te portato via”,