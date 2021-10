Frangia si o frangia no? La forma del tuo viso ti darà la risposta

La frangia nelle varianti più diverse è sempre molto in voga. Che sia ultracorta e dritta, lunga e con ciocche semplicemente sovrapposte è una scelta di acconciatura molto alla moda.

La frangia, sempre molto trendy andrebbe scelta in modo armonico. Nell’articolo che segue vedremo quali sono le frange ideali da abbinare alle forme del tuo viso.

Frangia, quale scegliere

Il compito della frangia è quello di incorniciare un viso e renderlo armonico in un gioco di equilibri e proporzioni. Per questo è fondamentale fare la scelta giusta, per sfoggiare un look che esalti al massimo i nostri lineamenti. Che sia semplicemente dritta o a tendina laterale, lunga o corta, non tutte le frange si adattano a ogni tipo di viso.

Lo stile giusto della frangia per il viso ovale o a triangolo

La caratteristica di visi ovali è data da una linea del mento leggermente arrotondata. La parte più ampia dei contorni sono gli zigomi.

Chi ha un viso dalla forma ovale è davvero fortunata! Per quanto la cosiddetta “frangia a cuore”, corta sulla fronte e più lunga sui lati del volto, e la geometrica alla Valentina di Crepax siano l’ideale, con questa forma di volto, si può indossare qualunque tipo di frangetta.