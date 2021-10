Federico Fashion Style, ‘beccato’ con un’ex dama del Trono Over: il motivo è impensabile

By

Federico Fashion Style, il parrucchiere più famoso delle Star, beccato con un’ex dama di Uomini e donne. Di chi si tratta?

Federico Fashion Style è un amatissimo parrucchiere delle star divenuto celebre grazie al suo salone di bellezza che è stato pubblicizzato anche in una trasmissione che lo vede protagonista su Real Time, Il salone delle meraviglie.

L’hair stylist dei vip sarà un nuovo concorrente di Ballando con le stelle in onda sabato 16 ottobre 2021. Sposato da tanti anni con Letizia, la coppia ha una figlia che è nata nel 2017 e che si chiama Sophie Maelle.

La compagna di Federico ha uno shop on-line e si occupa della vendita di abiti sfarzosi e scintillanti realizzati proprio dal marito. Recentemente, il famoso parrucchiere dei vip è stato beccato in compagnia di un’ex dama di Uomini e donne. Che cosa ci facevano i due insieme? E soprattutto, chi è lei? Scopriamolo.

Chi è la dama di Uomini e donne ‘paparazzata’ con Federico

Nei giorni scorsi, Federico è stato beccato in compagnia di un’ex dama di Uomini e donne. Di chi si tratta? E perché erano insieme? La risposta è presto data.

Federico Fashion Style ha festeggiato i suoi 32 anni con una festa a tema giapponese. Il parrucchiere che ha celebrato il compleanno insieme alla famiglia e agli amici più stretti, ha affittato il Moku, un noto locale a Ponte Milvio a Roma per un party davvero stellare.

Il parrucchiere si è mostrato in compagnia della moglie Letizia e della figlia, facendo un ingresso sfavillante. Perfettamente in stile con il tema del party, il festeggiato indossava un lungo kimono nero e scarpe tradizionali giapponesi.

Il party è stato davvero fantastico. Ma chi ha organizzato una festa così eccezionale? È stata Veronica Ursida, ex dama di Uomini e donne. Proprio lei, in qualità di event planner ha curato l’allestimento del suo super party realizzato in soli 5 giorni.

Dunque il parrucchiere e la dama del parterre femminile di Uomini e donne si sono incontrati per motivi di lavoro e hanno scattato insieme anche qualche fotografia. Alla festa erano presenti tanti vip come Drusilla Gucci, Aida Yespica e Guendalina Tavassi.